冷眼集／中日對抗升級 台灣勿踏足兩國風暴

中日因日相高市早苗「台灣有事」論掀起對抗仍在升高，北京強烈反應背後雜揉民族主義巨靈和統治穩固考量，雙方恐難退讓妥協，僵局可能長期化，未來局勢更複雜難料。台灣因應須拿捏輕重，以免陷入風暴中心。

在北京祭出連串反制措施後，最新動作是喊停原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議，中共外交部並重申總理李強不會在本周末南非G20峰會與高市會面，甚至丟下一句透著火氣的「請日方自重」。這些動作除了表示北京對高市仍不撤回言論的不滿，更在凸顯高市內閣與北京不僅溝通管道薄弱，還要能斷盡斷。

但中日都有難以退讓理由。高市上任剛滿月，國內支持度達七成，首相身分發言的權威性必須顧及，否則如何執政。北京則認為高市前後不一，習近平沒有因為高市與安倍的淵源就不見她，十月底南韓「習高會」上，高市才重申一九七二年中日建交聯合聲明立場，一周後就發表「台灣有事」論，直接踩到北京紅線。

現在中日要透過外交管道溝通，難度頗高，美雖透過駐日大使葛拉斯表達挺日，但川普本人態度才是關鍵。考慮中美貿易休戰而川普明年春天又要訪問北京，華府能給日本的支持恐怕有限。

中日僵局長期化的未來發展，可回頭看同樣涉及主權紅線的二○一二年釣魚台爭端。當年九月日本宣布國有化釣魚台後，大陸各地掀起大規模反日遊行，背後有民族主義情緒加上當局操縱，反日火焰高漲。自此中方派大量的海警、海監等公務船進入爭議海域，形成常態巡航，中日關係降至冰點。直到二○一四年習近平與安倍在北京ＡＰＥＣ峰會會面，中日關係才象徵性解凍。

中日當時用了兩年多時間才讓爭端平息，但也只是讓釣魚台局勢獲得管控，並非解決。這次爭端涉及更複雜的台灣問題，又爆發於抗戰勝利八十周年敏感之際，同時中日綜合國力對比更加懸殊，北京更不願善罷甘休，昨日透過官媒放話，日本若幻想危機「軟著陸」極其危險，隱含還有重拳在後。

台灣從一開始就被捲入爭端，賴總統昨天吃壽司表達挺日，外長林佳龍說關鍵時刻要支持日本，直接站上第一線與北京對立，但台灣真能承受中日歷史恩怨召喚民族主義形成的後座力？