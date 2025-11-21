快訊

聯合報／ 本報記者羅印冲

中日因日相高市早苗「台灣有事」論掀起對抗仍在升高，北京強烈反應背後雜揉民族主義巨靈和統治穩固考量，雙方恐難退讓妥協，僵局可能長期化，未來局勢更複雜難料。台灣因應須拿捏輕重，以免陷入風暴中心。

在北京祭出連串反制措施後，最新動作是喊停原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議，中共外交部並重申總理李強不會在本周末南非G20峰會與高市會面，甚至丟下一句透著火氣的「請日方自重」。這些動作除了表示北京對高市仍不撤回言論的不滿，更在凸顯高市內閣與北京不僅溝通管道薄弱，還要能斷盡斷。

但中日都有難以退讓理由。高市上任剛滿月，國內支持度達七成，首相身分發言的權威性必須顧及，否則如何執政。北京則認為高市前後不一，習近平沒有因為高市與安倍的淵源就不見她，十月底南韓「習高會」上，高市才重申一九七二年中日建交聯合聲明立場，一周後就發表「台灣有事」論，直接踩到北京紅線。

現在中日要透過外交管道溝通，難度頗高，美雖透過駐日大使葛拉斯表達挺日，但川普本人態度才是關鍵。考慮中美貿易休戰而川普明年春天又要訪問北京，華府能給日本的支持恐怕有限。

中日僵局長期化的未來發展，可回頭看同樣涉及主權紅線的二○一二年釣魚台爭端。當年九月日本宣布國有化釣魚台後，大陸各地掀起大規模反日遊行，背後有民族主義情緒加上當局操縱，反日火焰高漲。自此中方派大量的海警、海監等公務船進入爭議海域，形成常態巡航，中日關係降至冰點。直到二○一四年習近平與安倍在北京ＡＰＥＣ峰會會面，中日關係才象徵性解凍。

中日當時用了兩年多時間才讓爭端平息，但也只是讓釣魚台局勢獲得管控，並非解決。這次爭端涉及更複雜的台灣問題，又爆發於抗戰勝利八十周年敏感之際，同時中日綜合國力對比更加懸殊，北京更不願善罷甘休，昨日透過官媒放話，日本若幻想危機「軟著陸」極其危險，隱含還有重拳在後。

台灣從一開始就被捲入爭端，賴總統昨天吃壽司表達挺日，外長林佳龍說關鍵時刻要支持日本，直接站上第一線與北京對立，但台灣真能承受中日歷史恩怨召喚民族主義形成的後座力？

高市早苗 中日關係 習近平 賴清德

相關新聞

中日爭端升溫！黃循財呼籲「日扮演區域穩定角色」

對中日關係持續緊張，新加坡總理黃循財十九日出席彭博創新經濟論壇晚宴時表明，希望中日兩國能找到化解分歧的方式，以舒緩當前的...

冷眼集／中日對抗升級 台灣勿踏足兩國風暴

中日因日相高市早苗「台灣有事」論掀起對抗仍在升高，北京強烈反應背後雜揉民族主義巨靈和統治穩固考量，雙方恐難退讓妥協，僵局...

中日對立 中日韓文化部長會議延期

中日對立影響範圍擴及中日韓三方交流合作。韓聯社報導，韓國文化部收到中方通知，原定本月廿四日在澳門舉行的中日韓三方文化部長...

陸水產禁令日業者憂 賴總統吃壽司挺日

針對中國大陸停止進口日本水產品，日本官房長官木原稔表示，對於受到影響較大的干貝，「政府將支援推動轉換出口目的地與多元化，...

高市效應發威？日網曬「池袋街頭照」罕見一幕 一票鄉民當場傻掉

近期中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」而急速降溫，中國大陸官方多次呼籲國民避免赴日旅遊。與此同時，日本社群媒體陸續傳出驚人畫面：過去最依賴大陸客源的東京鬧區池袋，如今竟在下午呈現街頭「空蕩一片」的罕見景象，相關話題在網上引發不少討論。

日本在大陸相關活動被取消、延期 日經：截至昨日已達20項

日本首相高市早苗有關台灣議題的發言引發北京怒火後，據日經中文網今天的消息，日本在中國的相關活動被延期或取消的情況正在擴大...

