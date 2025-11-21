中日爭端升溫！黃循財呼籲「日扮演區域穩定角色」

對中日關係持續緊張，新加坡總理黃循財十九日出席彭博創新經濟論壇晚宴時表明，希望中日兩國能找到化解分歧的方式，以舒緩當前的雙邊緊張情勢。他表示，新加坡與其他東南亞國家支持日本在區域穩定、安全扮演更重要的角色。

新加坡聯合早報及香港南華早報廿日報導，黃循財在該晚宴中和彭博總編輯米可斯維特對話時說，各方均希望亞洲保持穩定，這符合所有人的利益，當然也希望中日找到讓當前問題降溫的辦法，並暗示勸解放下歷史成見。

黃循財還說，中日雖互為重要的貿易夥伴，但關係「複雜」，二戰後美日組成同盟，看待中日關係，必須透過美中戰略競爭的大背景；中日也在釣魚台列嶼（尖閣諸島）問題上有領土爭端，且至今沒走出二戰歷史的陰影。

黃循財說，雙邊關係顯得複雜，希望兩國能設法化解；他還說，東南亞國家已經和日本做到這一點，「我們將歷史放在一邊，並繼續向前邁進」。

對日本首相高市早苗七日在眾議院答詢時，聲稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，能動用自衛隊的言論，黃循財並未置評。但他認為，日本現在顯然想讓這場糾紛降溫，並讓中日關係穩定，以免事態進一步升級。

另對台海是否可能發生衝突，黃循財研判，在可預見的未來，爆發戰爭的可能性並不高；除非有觸碰中國大陸紅線的事件，像台灣片面宣布獨立，否則北京不會採取單邊、無端的行動。

黃循財提到，美國在台海問題上的政策走向很關鍵，當前美國在依「一中政策」與台灣關係法支持台灣擁有自我防衛能力的同時，也強調任一方不應片面改變台海現狀；只要美國維持政策的一貫性，「就有很大的機會保持台海和平穩定」。

至於新加坡等東協（ＡＳＥＡＮ）成員國是否被迫在美中兩國間選邊站，黃循財指出，東協國家皆不希望重蹈上世紀冷戰時期遭捲入美蘇代理人衝突的覆轍，星國的政策立場向來從國家利益出發，而非在美中兩國間二選一，其他東協國家亦然。

黃循財表示，美國仍是東南亞最大的投資國，東南亞各國也都期待加強與美方的交往。