高市效應發威？日網曬「池袋街頭照」罕見一幕 一票鄉民當場傻掉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近期中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」而急速降溫，中國大陸官方多次呼籲國民避免赴日旅遊。 示意圖／歐新社
近期中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」而急速降溫，中國大陸官方多次呼籲國民避免赴日旅遊。 示意圖／歐新社

近期中日關係日本首相高市早苗的「台灣有事論」而急速降溫，中國大陸官方多次呼籲國民避免赴日旅遊。與此同時，日本社群媒體陸續傳出驚人畫面：過去最依賴大陸客源的東京鬧區池袋，如今竟在下午呈現街頭「空蕩一片」的罕見景象，相關話題在網上引發不少討論，紛紛直呼不可思議。

有日本網友以「中國人消失了？」為題在社群媒體X發文，他曬出一張池袋的街景照，表示如今的池袋安靜又舒服，更開玩笑稱「歡迎大家來玩」。原PO還特別在留言區標註拍攝時間為19日14時46分，強調並非清晨或使用AI修圖，引來超過800則留言討論。不少日本人直呼不可思議，坦言街頭變得「意外地舒適」，但也有人憂心中日關係緊張，對觀光產業衝擊不容小覷。

貼文曝光後引來許多鄉民留言，紛紛表示，「中國人少了，日本治安就變好了」、「希望他們不要再來」、「終於可以好好欣賞楓葉，不用怕被人群打擾」、「我有個中國朋友，在日本住了20年，對現在的狀況非常高興」。也有網友提到池袋因聚集大量大陸店家，街區變得髒亂，甚至見過「比小貓還大的老鼠白天走在馬路上」。

此外，除了旅遊勝地東京，日本包含石垣島、京都、大阪等知名觀光點，也出現大陸旅客減少的說法。一名旅客留言稱，近期在石垣島與關西機場幾乎看不見大陸遊客，「只有日本人、歐美背包客、台灣人及南韓人」。還有鄉民表示，京都觀光客變少，電車也不再擁擠，「得到了久違的舒適感」。

然而，留言區也有觀光業者提醒，過去陸客消費實力強，若人潮持續流失，將對零售、住宿、餐飲帶來直接衝擊，「並不是每個地方都承受得起冷清的觀光」。

高市早苗 日本 中日關係 東京 旅行 觀光 陸客
