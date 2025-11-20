日本在大陸相關活動被取消、延期 日經：截至昨日已達20項

快訊

中央社／ 台北20日電
中日緊張關係升溫，日本在大陸的相關活動被延期或取消的情況正在擴大。圖為旅客在上海虹橋國際機場的畫面。圖／歐新社
日本首相高市早苗有關台灣議題的發言引發北京怒火後，據日經中文網今天的消息，日本在中國的相關活動被延期或取消的情況正在擴大，截至昨天已達20項。

日經中文網引述日本貿易振興機構（JETRO）報導，北京連日來不斷批評高市早苗有關「台灣有事」的發言，中國的地方政府及企業似乎開始迴避與日資企業等接觸，截至昨天，日本在中國被延期或取消的活動已達約20項。

報導提到，原定19日在江蘇省舉辦的中日貿易促進活動以及原定於22日開始由日本非營利組織「言論NPO」與中方在北京共同舉辦的活動都已確定延期。

報導說，有些活動雖依計畫舉行，但中方取消參與的動向也在擴大。

此外，日本吉本興業原定於20至22日在上海舉辦的公演也已確定中止。原定承辦吉本公演的劇院18日發表聲明表示，因「不可抗力的原因」取消演出，並向觀眾致歉。

高市早苗稍早前在國會答辯時提出有關「台灣有事」的說法後，日中關係迅速惡化，中國對日本採取了連串報復措施，包括提醒中國公民近期避免前往日本。

