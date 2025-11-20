日政府駁治安惡化 將支援干貝業者拓通路

快訊

中央社／ 東京20日專電

日中關係持續緊張，日本外相茂木敏充今天駁斥中國稱日本「治安惡化」，表示「晚上能夠單獨安心外出的國家不多了」。官房長官木原稔表示，針對中國停止進口日本水產品，政府將加強對業者支援。

時事通信社、日本富士新聞網（FNN）報導，木原稔在記者會上表示，政府將會加強對業者支援，對於受到影響較大的干貝，「政府將支援推動出口目的地的轉換與多元化，開拓新的銷售通路」。

他強調，日本正在為重啟進口，與中國「持續進行技術層面的溝通」。

此外，茂木敏充針對中國政府發布一系列赴日旅遊相關公告，反駁日本治安絕對沒有惡化。

他出席參議院外交防衛委員會時表示，「日本的治安在一個月之內就變差了嗎？毫無疑問，日本是一個治安良好的國家。我認為現在晚上能夠一個人安心外出的國家不多了」。

茂木也強調，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日在北京會談後，看似向中國外交部亞洲司長劉勁松低頭，但會面氣氛根本不是那樣。

他表示，「從電視播放的畫面看來，對方（劉勁松）把手插在口袋裡，金井局長似乎在低頭，但會談絕對不是在那樣的狀況下進行的」。

茂木先前曾解釋，金井與劉勁松在北京會面，不是因為高市的「台灣有事」答詢而特別安排，而是定期舉行的會談，「上次在日本，這次輪到中國，原本就已經決定」。

對於劉勁松手插口袋的疑似「擺拍」行為，日本東海電視台的北京分社記者表示，外國記者在中國受到非常嚴格的採訪限制，尤其是涉及敏感外交場合，更是不可能隨意拍攝。

他表示，中國這次卻罕見允許媒體進入外交部大樓內採訪，可以說是「特例」，而通常會趕人的警衛，這次也只說了「他們要從這裡通過，不要擋住動線」，就默許媒體拍攝。

他指出，在現場也看到了央視，彷彿是中方刻意安排的攝影場景。從中方把拍到的畫面加上說明，在國內大肆宣傳來看，很可能是經過中方計算的畫面。

日本 外交部 北京
