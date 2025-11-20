快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

中日關係惡化 日本2026年2月後恐無大貓熊

中央社／ 台北20日電

陸媒提到，日本國內目前僅剩東京上野動物園2隻大貓熊，明年2月將歸還中國。如果中日緊張局勢持續，中國可能不再租借新的大貓熊給日本。在此之前，中方曾允諾就租借大貓熊展開事務協商。

日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，引發中方接連祭出反制措施之際，「日本馬上要沒有大熊貓了」今天登上微博熱搜第一，中國網友齊喊不借，許多人還呼籲提前要回2隻大貓熊。

北京日報報導，目前，日本國內僅有2隻大貓熊，分別為東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」。

報導提到，今年6月，在中國外交部例行新聞發布會上，日本朝日電視台記者曾透露，明年2月東京上野動物園的兩隻大貓熊將回到中國，到那時日本國內將沒有大貓熊。

報導引述遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再對日本租賃新的大貓熊，日本將面臨全國沒有大貓熊的情況。

據日中商報報導，生活在東京上野動物園的龍鳳胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於2026年2月20日返還中國。11月12日，這一日期迎來倒數計時100天。但截至目前，明年春天之後上野動物園能否繼續飼養大貓熊仍未確定，日本政府內部已開始出現持悲觀態度的聲音。

報導提到，為紀念1972年中日邦交正常化，中國當年將大貓熊「康康」和「蘭蘭」贈送給上野動物園。本月5日是它們公開展示53週年的紀念日。當天，「曉曉」和「蕾蕾」的展區分別聚集了大批遊客，排隊的人絡繹不絕。

報導指出，「曉曉」和「蕾蕾」在東京都與中國野生動物保護協會簽署的保護研究合作協定下飼養，協定規定的歸還期限即將屆滿。東京都政府一直致力於推動共同研究專案，以期達成新租借協定或延長現有協定，但截至11月11日仍未獲得明確答覆。

據報導，大貓熊租借需經中國政府批准，此議題曾多次出現在日中元首會談。不過，日本外務省透露，10月31日在韓國舉行的日中元首會晤上，雙方未就大貓熊問題交換意見。

在此之前，中國國務院副總理何立峰訪問日本參觀2025年大阪世博會，7月11日與日本執政黨自民黨幹事長、跨黨派議員組成的「日中友好議員聯盟」會長森山裕舉行會談。

對於日方表達希望中國租借大貓熊，何立峰表示，「事務層級人員希望早日作業，期待雙方早日達成共識」。

日本一度是擁有最多大貓熊的海外國家，大貓熊深受日民喜愛。有估算稱，「曉曉」和「蕾蕾」一年可以為上野地區帶來超過300億日圓（約新台幣60億元）的經濟效益。

貓熊 日本 動物園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

德中副總理北京會晤 修復關係談稀土與台海

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實釜山川習會成果

陸副總理何立峰：大國博弈說到底是生產力的競爭 焦點是新質生產力

川普曝川習會軼聞 與會中國官員不敢作聲

相關新聞

日本厭陸情緒上升！電梯公告寫「中國人滾出去」 粉專急籲台客：多留意言行

近日因高市早苗「台灣有事」言論，中國大陸、日本兩地情緒緊張，日本對陸人的不滿也逐漸浮現。臉書粉專「日本省錢小站」分享，一名在日陸人發現電梯公告角落被人寫上…

中日外交爭端影響？韓證實中日韓文化部長會議延期

日本首相高市早苗涉台言論讓中日兩國關係緊張，韓聯社報導，南韓文化體育觀光部20日證實接獲中方通知，原定24日於澳門舉行的...

高市早苗拒收回涉台言論 陸商務部揚言反制「後果由日方承擔」

針對日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，中國商務部今天揚言，如果日方一意孤行，中方將堅決採取必要措施，「日方不能...

賴總統吃日本水產品聲援 陸外交部批作秀：改變不了「一中事實」

大陸政府19日通知日本政府將暫停日本水產品進口，對日相高市早苗「台灣有事」論述的施壓升級。賴清德總統今日中午在社群貼出午...

「這才是真友好」賴總統大啖日本水產品 日網友再酸北京：吃不到囉

中國暫停辦理日本水產品進口手續，賴清德總統今天透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。日本網友...

中日緊張情勢持續升高 解放軍發戰歌：凌空一擊將它幹掉

中日緊張情勢因日本首相高市早苗日前「台灣有事」相關談話持續升高，解放軍南部戰區空軍官方微博《南方空軍》19日發布主題為《...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。