中日關係惡化 日本2026年2月後恐無大貓熊

陸媒提到，日本國內目前僅剩東京上野動物園2隻大貓熊，明年2月將歸還中國。如果中日緊張局勢持續，中國可能不再租借新的大貓熊給日本。在此之前，中方曾允諾就租借大貓熊展開事務協商。

日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，引發中方接連祭出反制措施之際，「日本馬上要沒有大熊貓了」今天登上微博熱搜第一，中國網友齊喊不借，許多人還呼籲提前要回2隻大貓熊。

北京日報報導，目前，日本國內僅有2隻大貓熊，分別為東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」。

報導提到，今年6月，在中國外交部例行新聞發布會上，日本朝日電視台記者曾透露，明年2月東京上野動物園的兩隻大貓熊將回到中國，到那時日本國內將沒有大貓熊。

報導引述遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再對日本租賃新的大貓熊，日本將面臨全國沒有大貓熊的情況。

據日中商報報導，生活在東京上野動物園的龍鳳胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於2026年2月20日返還中國。11月12日，這一日期迎來倒數計時100天。但截至目前，明年春天之後上野動物園能否繼續飼養大貓熊仍未確定，日本政府內部已開始出現持悲觀態度的聲音。

報導提到，為紀念1972年中日邦交正常化，中國當年將大貓熊「康康」和「蘭蘭」贈送給上野動物園。本月5日是它們公開展示53週年的紀念日。當天，「曉曉」和「蕾蕾」的展區分別聚集了大批遊客，排隊的人絡繹不絕。

報導指出，「曉曉」和「蕾蕾」在東京都與中國野生動物保護協會簽署的保護研究合作協定下飼養，協定規定的歸還期限即將屆滿。東京都政府一直致力於推動共同研究專案，以期達成新租借協定或延長現有協定，但截至11月11日仍未獲得明確答覆。

據報導，大貓熊租借需經中國政府批准，此議題曾多次出現在日中元首會談。不過，日本外務省透露，10月31日在韓國舉行的日中元首會晤上，雙方未就大貓熊問題交換意見。

在此之前，中國國務院副總理何立峰訪問日本參觀2025年大阪世博會，7月11日與日本執政黨自民黨幹事長、跨黨派議員組成的「日中友好議員聯盟」會長森山裕舉行會談。

對於日方表達希望中國租借大貓熊，何立峰表示，「事務層級人員希望早日作業，期待雙方早日達成共識」。

日本一度是擁有最多大貓熊的海外國家，大貓熊深受日民喜愛。有估算稱，「曉曉」和「蕾蕾」一年可以為上野地區帶來超過300億日圓（約新台幣60億元）的經濟效益。