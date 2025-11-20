日本厭陸情緒上升！電梯公告寫「中國人滾出去」 粉專急籲台客：多留意言行

近日因高市早苗「台灣有事」言論，中國大陸、日本兩地情緒緊張，日本對陸人的不滿也逐漸浮現。臉書粉專「日本省錢小站」分享，一名在日陸人發現電梯公告角落被人寫上「中國人滾出去」，讓該粉專感嘆，日本當地厭陸情緒正悄悄蔓延。

大陸、日本因為日本首相高市早苗的「台灣有事」一說針鋒相對，臉書粉絲專頁「日本省錢小站」也分享相關觀察，表示不僅大陸民眾對日心存不滿，日本當地也浮現愈來愈強烈的歧視情緒。該粉專轉貼一張照片，指出有在日陸人發現，日本某處電梯原先貼著定期檢查作業的公告，但通知的左下角卻被人用黑筆寫著「中国人出ていけ（中國人滾出去）」，顯示日本當地厭中情緒愈來愈濃，也讓目睹告示的陸人火大「一早看到這個真的好不爽」。

見此，「日本省錢小站」也提到，其實不少日本人無法分辨台灣人與大陸人，同時也拋出一個疑問，詢問網友「該如何從穿著或外表上讓日本人看出差異」。最後該粉專也呼籲台灣旅客：「來日本玩還是要多留意言行，以免被誤會成對岸朋友」。

貼文發布後，網友紛紛指出，可以從這些特點看出兩岸民眾的差異，也有人建議可以配戴徽章或其他可辨別國籍的小物「暗示」日本人，「是氣質，禮貌及守法的態度吧！那個強大國家的人一般都欠缺這些，很好分辨」、「把視線往下移，看鞋，一般來說，他們（陸人）有3成左右會在當地買新鞋，餘下的人都會穿感覺設計沒美感、奇怪的鞋，看鞋比穿戴更易區分，補充：我是香港人」、「其實最好的方法就是別徽章，可以明確告訴日本人，我是台灣人」、「之前買了台灣人徽章別在胸前然後去迪士尼玩，被演員看到還跟我說他很愛吃台灣的便當，很開心」、「剛從日本回來，在行李箱上貼了幾張『台湾人です』等，全程除了沒有任何阻礙外，還受到很多親切微笑與服務」。

不過也有人認為，來日本旅遊其實不必特別標榜身份，只要保持基本禮貌、展現良好氣質，就能避免不必要的誤會，「人必自重而後人重之，慎言慎行，如此而已」、「想太多，你台灣還是外人，不要認為有何特別。日幣低就盡量去玩就好，就盡量嘗試各種可以玩的」、「正確的態度，正確的說話禮節就好」、「香港人表示這幾天已經儘量多說日文…哪怕自已日文多爛多不合音不合文法…起碼人家頂多不懂，而不會誤會」、「個人氣質素養，住日中國人也有很懂禮節的，台灣遊客也有猴子；人家看的是一個人所散發出來的氣質。就算是日本人，電車中嘻笑也是會被人白眼，做好自己，尊重他人」。