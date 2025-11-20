高市早苗拒收回涉台言論 陸商務部揚言反制「後果由日方承擔」

快訊

中央社／ 台北20日電
日本首相高市早苗。圖／法新社
日本首相高市早苗。圖／法新社

針對日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，中國商務部今天揚言，如果日方一意孤行，中方將堅決採取必要措施，「日方不能指望一邊傷害感情、一邊索取利益」。

據中國商務部官網公布，中國環球電視網（CGTN）記者20日下午在中國商務部例行記者會提問稱，高市早苗近日「涉台錯誤言論」，已經對中日經貿交流合作產生嚴重負面影響；中方是否考慮依據中國「反外國制裁法」等，對日本相關個人或實體採取經濟反制措施？

中國商務部發言人何詠前說，近日，高市早苗公然發表「涉台錯誤言論」，從根本上損害中日關係政治基礎，「對雙方經貿交流合作帶來了嚴重負面影響」。中方敦促日方本著對歷史和中日關係負責任的態度，收回「錯誤言行」，切實履行對中承諾，為兩國經貿合作創造良好環境。

何詠前揚言，「如果日方一意孤行，繼續在錯誤的道路上越走越遠，中方將堅決採取必要措施，一切後果由日方承擔」。

路透社記者提問，有媒體報導稱，中國政府已通知日本將暫停從日本進口水產品，商務部能確認這一消息嗎？

何詠前說，目前沒有可以提供的訊息。但她要強調的是，高市早苗的涉中「錯誤言論」，激起中國民眾的強烈公憤。「日方不能指望一邊傷害感情、一邊索取利益，這不是同中方打交道的正確方式。」

高市早苗 日本 中日關係 何詠前
