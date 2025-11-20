中日外交爭端影響？韓證實中日韓文化部長會議延期
日本首相高市早苗涉台言論讓中日兩國關係緊張，韓聯社報導，南韓文化體育觀光部20日證實接獲中方通知，原定24日於澳門舉行的中日韓文化部長會議延期舉行。
南韓文化體育觀光部表示，中國大陸文化和旅遊部18日通知他們，臨時推遲「2025年中日韓文化部長會議」。南韓文化體育觀光部說，中方未說明推遲會議舉行的具體原因。
2007年起，中日韓文化部長會議每年在中日韓三國輪流舉行，旨在促進三國文化交流與合作。
