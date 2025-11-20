快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

聽新聞
0:00 / 0:00

陸暫停日本水產品進口…賴總統午餐吃日料聲援 陸外交部批作秀

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸19日通知日本政府，將暫停進口日本水產品。賴清德總統今天在臉書貼出「午餐照」表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。圖／取自賴清德臉書
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸19日通知日本政府，將暫停進口日本水產品。賴清德總統今天在臉書貼出「午餐照」表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。圖／取自賴清德臉書

大陸政府19日通知日本政府將暫停日本水產品進口，對日相高市早苗「台灣有事」論述的施壓升級。賴清德總統今日中午在社群貼出午餐照，表示今天午餐吃壽司和味噌湯，藉此表達對日本的支持，但引來大陸外交部痛批「作秀」，更稱這改變不了「台灣是中國的台灣」的事實。

賴清德20日中午在臉書PO出今日午餐圖，表示今天的午餐是壽司還有味噌湯，裡面有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

大陸外交部20日下午舉行記者會，路透記者提問：賴清德今天在社交媒體曬午餐吃日料，來表達對日本的支持。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧回應稱，台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論「賴清德當局」怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。

日本農林水產省19日上午收到大陸政府通知，將暫停日本水產品進口。毛寧當日回應稱，日方此前承諾履行輸陸水產品的監管責任，這是先決條件，「但是日方目前未能提供所承諾的技術材料」。

毛寧還將問題與高市早苗言論掛鉤，指其在台灣等重大問題上的錯誤言論引起大陸民眾的強烈公憤，直言「當前形勢下，日本水產品不會有市場。」

先前大陸以福島核汙水排海問題為由，全面暫停進口日本水產品，去年9月雙方達成共識後，大陸海關總署今年6月有條件恢復日本37個地區水產品進口。本月5日，首批6公噸北海道冷凍扇貝才剛恢復出口至大陸，不到半個月卻再傳封禁消息。

日本 賴清德 高市早苗 毛寧
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日僵局影響生意！北京日料店爆退訂潮 老闆嘆：不知能否撐到明年

中國軍號發漫畫圖 痛批「高市早苗為日本軍國主義招魂」

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

分析：中國貿易施壓日本 雙邊互不讓恐陷長期戰

相關新聞

將高市言論扭曲成軍國主義 學者點破北京用意、獻策「4招」反擊

日本與中國因日相高市早苗涉台言論持續僵持，日媒President Online 20日發表東京國際基督教大學國際關係教授...

中日僵局影響生意！北京日料店爆退訂潮 老闆嘆：不知能否撐到明年

日本政壇近期因首相高市早苗談及台灣的敏感議題，引發北京強烈不滿，連帶影響到民間交流與商業活動。據「テレ朝ニュース」報導，北京一家日本料理店近一週遭大量退訂，約十二組、四十人次的訂位被取消。

陸暫停日本水產品進口…賴總統午餐吃日料聲援 陸外交部批作秀

大陸政府19日通知日本政府將暫停日本水產品進口，對日相高市早苗「台灣有事」論述的施壓升級。賴清德總統今日中午在社群貼出午...

「這才是真友好」賴總統大啖日本水產品 日網友再酸北京：吃不到囉

中國暫停辦理日本水產品進口手續，賴清德總統今天透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。日本網友...

中日緊張情勢持續升高 解放軍發戰歌：凌空一擊將它幹掉

中日緊張情勢因日本首相高市早苗日前「台灣有事」相關談話持續升高，解放軍南部戰區空軍官方微博《南方空軍》19日發布主題為《...

日爭取高市早苗、李強G20見面 北京重申「不見」：請日方自重

中日情勢升級，本周末日本首相高市早苗與大陸總理李強都將出席在南非舉行的G20峰會，儘管中方已表明沒有會見高市的安排，但日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。