陸暫停日本水產品進口…賴總統午餐吃日料聲援 陸外交部批作秀

大陸政府19日通知日本政府將暫停日本水產品進口，對日相高市早苗「台灣有事」論述的施壓升級。賴清德總統今日中午在社群貼出午餐照，表示今天午餐吃壽司和味噌湯，藉此表達對日本的支持，但引來大陸外交部痛批「作秀」，更稱這改變不了「台灣是中國的台灣」的事實。

賴清德20日中午在臉書PO出今日午餐圖，表示今天的午餐是壽司還有味噌湯，裡面有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

大陸外交部20日下午舉行記者會，路透記者提問：賴清德今天在社交媒體曬午餐吃日料，來表達對日本的支持。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧回應稱，台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論「賴清德當局」怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。

日本農林水產省19日上午收到大陸政府通知，將暫停日本水產品進口。毛寧當日回應稱，日方此前承諾履行輸陸水產品的監管責任，這是先決條件，「但是日方目前未能提供所承諾的技術材料」。

毛寧還將問題與高市早苗言論掛鉤，指其在台灣等重大問題上的錯誤言論引起大陸民眾的強烈公憤，直言「當前形勢下，日本水產品不會有市場。」

先前大陸以福島核汙水排海問題為由，全面暫停進口日本水產品，去年9月雙方達成共識後，大陸海關總署今年6月有條件恢復日本37個地區水產品進口。本月5日，首批6公噸北海道冷凍扇貝才剛恢復出口至大陸，不到半個月卻再傳封禁消息。