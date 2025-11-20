中日緊張情勢持續升高 解放軍發戰歌：凌空一擊將它幹掉

中日緊張情勢因日本首相高市早苗日前「台灣有事」相關談話持續升高，解放軍南部戰區空軍官方微博《南方空軍》19日發布主題為《別太狂》RAP影音，歌曲唱到：「我和戰機凌空一擊，完美彈道，將它幹掉！」湖南日報指出，近日，南部戰區、東部戰區、中部戰區、西部戰區的官方帳號相繼發聲，「戰歌嘹亮！」

15日，解放軍西部戰區率先發布由川藏汽車兵原創的歌曲《烽火青春》，歌曲唱道：「雲端之路，鐵流滾滾……英勇的汽車兵以青春赴使命，用熱血護山河！」

同日，解放軍中部空軍也發布1則影音，歌詞唱道：「來吧、來吧巨浪，來吧、來吧風暴戰，槍已上膛、劍已出鞘。戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊；說得再多，講得再好，衝上戰場見分曉....」

17日，解放軍東部戰區也發布歌曲《若一去不回》，影片一開始就是電視劇《沉默的榮耀》中的經典名句：「若一去不回，便一去不回。」

對於解放軍四大戰區發布針對性十足的「戰歌」影片，大陸網友留言稱：「好樣的，時刻準備殲滅一切挑釁之敵！」「先輩們好不容易將列強驅逐出中國，我們絕不允許他們再次踏上中國的領土！」

還有網友留言稱，「北部戰區是不是沒時間錄視頻了，直接戰地現場直播了？」

解放軍北部戰區戰區機關駐遼寧瀋陽 ，主要擔負遼寧、山東、吉林、黑龍江、內蒙古等五個省、自治區的軍事防務，以及應對朝鮮半島、俄羅斯、蒙古國方向的問題。