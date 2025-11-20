日爭取高市早苗、李強G20見面 北京重申「不見」：請日方自重

中日情勢升級，本周末日本首相高市早苗與大陸總理李強都將出席在南非舉行的G20峰會，儘管中方已表明沒有會見高市的安排，但日本方面仍在爭取兩人會面。對此，大陸外交部發言人毛寧20日重申李強不會見高市，並要求日方「自重」。

中日經過18日的司局級磋商，未能解決分歧。日本政府相關人士透露，日方仍持續爭取高市與李強在本周南非G20峰會期間，進行短暫、非正式會談，也強調對和中方對話接觸持開放態度。

針對高市與李強是否可能在G20進行「接觸」，毛寧20日下午在大陸外交部例行記者會重申，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。」

此外，中日對立影響範圍擴及中日韓三方交流合作。路透報導，韓國文化部收到中方通知，將推遲原定本月舉行的中日韓三方文化部長會議。

毛寧對此表示，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，「導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

針對日本拒絕撤回高市在國會答辯時有關「台灣有事」的發言，並強調日本政府既有立場未改變，毛寧質問日方，「不知道日方所稱日本政府的既有立場究竟是什麼？」她強調，在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，而不是刻意模糊，更不能開歷史倒車。

毛寧稱，80年前，包括台灣同胞在內的中國軍民浴血奮戰，打敗日本侵略者，取得了抗日戰爭的偉大勝利，台灣回歸祖國懷抱。她接著稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等一系列條約文書，都明確了中國對台灣的主權。台灣光復是二戰勝利成果，是戰後國際秩序的重要組成部分。

毛寧表示，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」與台灣問題相關聯，不能說一套做一套。口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，「僅憑一句立場未變，解決不了中方關切」。她重申，日方應當認真對待中方的嚴肅要求，「收回錯誤言論」，切實把對華承諾體現在實際行動上。