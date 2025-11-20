快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

日爭取高市早苗、李強G20見面 北京重申「不見」：請日方自重

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社資料照
大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社資料照

中日情勢升級，本周末日本首相高市早苗與大陸總理李強都將出席在南非舉行的G20峰會，儘管中方已表明沒有會見高市的安排，但日本方面仍在爭取兩人會面。對此，大陸外交部發言人毛寧20日重申李強不會見高市，並要求日方「自重」。

中日經過18日的司局級磋商，未能解決分歧。日本政府相關人士透露，日方仍持續爭取高市與李強在本周南非G20峰會期間，進行短暫、非正式會談，也強調對和中方對話接觸持開放態度。

針對高市與李強是否可能在G20進行「接觸」，毛寧20日下午在大陸外交部例行記者會重申，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。」

此外，中日對立影響範圍擴及中日韓三方交流合作。路透報導，韓國文化部收到中方通知，將推遲原定本月舉行的中日韓三方文化部長會議。

毛寧對此表示，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，「導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

針對日本拒絕撤回高市在國會答辯時有關「台灣有事」的發言，並強調日本政府既有立場未改變，毛寧質問日方，「不知道日方所稱日本政府的既有立場究竟是什麼？」她強調，在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，而不是刻意模糊，更不能開歷史倒車。

毛寧稱，80年前，包括台灣同胞在內的中國軍民浴血奮戰，打敗日本侵略者，取得了抗日戰爭的偉大勝利，台灣回歸祖國懷抱。她接著稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等一系列條約文書，都明確了中國對台灣的主權。台灣光復是二戰勝利成果，是戰後國際秩序的重要組成部分。

毛寧表示，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」與台灣問題相關聯，不能說一套做一套。口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，「僅憑一句立場未變，解決不了中方關切」。她重申，日方應當認真對待中方的嚴肅要求，「收回錯誤言論」，切實把對華承諾體現在實際行動上。

日本 李強 高市早苗 G20峰會 毛寧
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國軍號發漫畫圖 痛批「高市早苗為日本軍國主義招魂」

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

高市早苗發言爭議 地區緊張升高

高市早苗「台灣有事論」比安倍多3步嚇到中國 矢板明夫曝不撤回關鍵

相關新聞

將高市言論扭曲成軍國主義 學者點破北京用意、獻策「4招」反擊

日本與中國因日相高市早苗涉台言論持續僵持，日媒President Online 20日發表東京國際基督教大學國際關係教授...

中日僵局影響生意！北京日料店爆退訂潮 老闆嘆：不知能否撐到明年

日本政壇近期因首相高市早苗談及台灣的敏感議題，引發北京強烈不滿，連帶影響到民間交流與商業活動。據「テレ朝ニュース」報導，北京一家日本料理店近一週遭大量退訂，約十二組、四十人次的訂位被取消。

陸暫停日本水產品進口…賴總統午餐吃日料聲援 陸外交部批作秀

大陸政府19日通知日本政府將暫停日本水產品進口，對日相高市早苗「台灣有事」論述的施壓升級。賴清德總統今日中午在社群貼出午...

「這才是真友好」賴總統大啖日本水產品 日網友再酸北京：吃不到囉

中國暫停辦理日本水產品進口手續，賴清德總統今天透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。日本網友...

中日緊張情勢持續升高 解放軍發戰歌：凌空一擊將它幹掉

中日緊張情勢因日本首相高市早苗日前「台灣有事」相關談話持續升高，解放軍南部戰區空軍官方微博《南方空軍》19日發布主題為《...

日爭取高市早苗、李強G20見面 北京重申「不見」：請日方自重

中日情勢升級，本周末日本首相高市早苗與大陸總理李強都將出席在南非舉行的G20峰會，儘管中方已表明沒有會見高市的安排，但日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。