「這才是真友好」賴總統大啖日本水產品 日網友再酸北京：吃不到囉

中國暫停辦理日本水產品進口手續，賴清德總統今天透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。日本網友紛紛按讚，稱「這才是真正的友好」。

還有網友建議賴總統，可搭配南九州的醬油，也有人眼尖發現味噌湯碗裡放了一根湯匙，真有「台灣風格」。

賴總統分別透過社群平台FB、IG、Threads、X發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，其中，X平台特別以日文發文，駐日代表處X帳號轉發。

這則貼文很快吸引日本網友按讚，許多網友感謝台灣，稱「希望賴清德總統以及台灣人民能夠享用新鮮又安全的日本水產品」、「在北京就吃不到囉」、「非常感謝，我每年也享用了來自台灣的美味鳳梨」。

還有網友說，「這是在中國吃不到的美好午餐，在台灣的話就能每天享用」、「中國那邊居然說不要，拒絕這麼美味的食物，請您盡情享用」。

外交部長林佳龍今天表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。

多家日媒紛紛報導賴總統、林佳龍發言挺日。許多日本網友在新聞底下留言，「這才是真正的友好，中國認為的友好，是要其他國家凡事都聽他們的，真是大錯特錯」、「這才是好鄰居。希望台灣人多多來日本旅行。台灣的各位，粗魯的中國人不會再來了，請放心來日本旅遊，安心享用海產喔」。