快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

「這才是真友好」賴總統大啖日本水產品 日網友再酸北京：吃不到囉

中央社／ 東京20日專電
總統賴清德20日透過社群平台發文表示「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，他並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。總統府提供／中央社
總統賴清德20日透過社群平台發文表示「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，他並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。總統府提供／中央社

中國暫停辦理日本水產品進口手續，賴清德總統今天透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。日本網友紛紛按讚，稱「這才是真正的友好」。

還有網友建議賴總統，可搭配南九州的醬油，也有人眼尖發現味噌湯碗裡放了一根湯匙，真有「台灣風格」。

賴總統分別透過社群平台FB、IG、Threads、X發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，其中，X平台特別以日文發文，駐日代表處X帳號轉發。

這則貼文很快吸引日本網友按讚，許多網友感謝台灣，稱「希望賴清德總統以及台灣人民能夠享用新鮮又安全的日本水產品」、「在北京就吃不到囉」、「非常感謝，我每年也享用了來自台灣的美味鳳梨」。

還有網友說，「這是在中國吃不到的美好午餐，在台灣的話就能每天享用」、「中國那邊居然說不要，拒絕這麼美味的食物，請您盡情享用」。

外交部長林佳龍今天表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。

多家日媒紛紛報導賴總統、林佳龍發言挺日。許多日本網友在新聞底下留言，「這才是真正的友好，中國認為的友好，是要其他國家凡事都聽他們的，真是大錯特錯」、「這才是好鄰居。希望台灣人多多來日本旅行。台灣的各位，粗魯的中國人不會再來了，請放心來日本旅遊，安心享用海產喔」。

日本旅遊 賴清德 北海道 X 林佳龍 味噌湯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

影／中國禁止日本水產進口 林佳龍：關鍵時刻要支持日本

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

相關新聞

將高市言論扭曲成軍國主義 學者點破北京用意、獻策「4招」反擊

日本與中國因日相高市早苗涉台言論持續僵持，日媒President Online 20日發表東京國際基督教大學國際關係教授...

中日僵局影響生意！北京日料店爆退訂潮 老闆嘆：不知能否撐到明年

日本政壇近期因首相高市早苗談及台灣的敏感議題，引發北京強烈不滿，連帶影響到民間交流與商業活動。據「テレ朝ニュース」報導，北京一家日本料理店近一週遭大量退訂，約十二組、四十人次的訂位被取消。

陸暫停日本水產品進口…賴總統午餐吃日料聲援 陸外交部批作秀

大陸政府19日通知日本政府將暫停日本水產品進口，對日相高市早苗「台灣有事」論述的施壓升級。賴清德總統今日中午在社群貼出午...

「這才是真友好」賴總統大啖日本水產品 日網友再酸北京：吃不到囉

中國暫停辦理日本水產品進口手續，賴清德總統今天透過社群平台發文表示，午餐「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。日本網友...

中日緊張情勢持續升高 解放軍發戰歌：凌空一擊將它幹掉

中日緊張情勢因日本首相高市早苗日前「台灣有事」相關談話持續升高，解放軍南部戰區空軍官方微博《南方空軍》19日發布主題為《...

日爭取高市早苗、李強G20見面 北京重申「不見」：請日方自重

中日情勢升級，本周末日本首相高市早苗與大陸總理李強都將出席在南非舉行的G20峰會，儘管中方已表明沒有會見高市的安排，但日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。