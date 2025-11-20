中日緊張影響「貓熊外交」？2隻「旅日」大貓熊租期將至、返國倒數

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
目前日本國內僅存的2隻大貓熊，分別為東京上野動物園飼養的「曉曉」和「蕾蕾」，且即將於明年2月租借期滿後歸回給大陸。路透
目前日本國內僅存的2隻大貓熊，分別為東京上野動物園飼養的「曉曉」和「蕾蕾」，且即將於明年2月租借期滿後歸回給大陸。路透

貓熊外交」長期以來是中國大陸與他國建立友好關係的外交模式，日本國內目前僅存在東京上野動物園的2隻大貓熊，租借期將於明年2月屆滿。不過，隨著日相高市早苗「台灣有事」答辯後，中國大陸與日本對立情勢陡升，大陸是否租賃新的大貓熊給日本恐存在變數。

目前日本僅存的2隻大貓熊，分別為東京上野動物園飼養的「曉曉」和「蕾蕾」，且將在明年2月租借期滿後返回中國大陸。如果大陸未來不再租借大貓熊給日本，日本可能會迎來「零」大貓熊的局面。

今年4月底，日本自民黨幹事長森山裕率跨黨派議員代表團訪陸，與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談時，曾提到日本民眾對於大貓熊租借期滿的不捨，也表達希望再向中方租借大貓熊。

不過，當前中日局勢升溫，大陸對於日本更祭出層層反制措施。遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋向《北京日報》分析，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的大貓熊，日本或真的將面臨全國沒有大貓熊的情況。

中國大陸與日本的「貓熊外交」始於1972年，當時大陸贈送日本2隻大熊貓「蘭蘭」和「康康」，作為中共與日本建交的禮物。朝日電視台曾報導，大陸進入習近平政權以來，就不再向日本租借大貓熊，最後一次是在2011年租給東京上野動物園的「真真」和「力力」，去年9月已返回大陸。

