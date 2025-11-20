快訊

中日僵局影響生意！北京日料店爆退訂潮 老闆嘆：不知能否撐到明年

聯合新聞網／ 綜合報導
中日關係緊張，中國全面停止日本水產品進口，當地日本料理店生意也受影響。 法新社
日本政壇近期因首相高市早苗的「台灣有事論」敏感議題，引發中國大陸強烈不滿，連帶影響到民間交流與商業活動。據「テレ朝ニュース」報導，北京一家日本料理店近一周遭大量退訂，約有12組、40人次的訂位被取消。店主谷岡一幸表示，中國目前本就消費狀況低迷，如今又受政治氣氛影響，「明年能不能撐下去都成了問題」，語氣難掩沉重。

與此同時，中國官方又在19日全面停止日本水產品進口，讓不少期待日本漁貨回歸的消費者與業者深感挫折。面對急凍的日中情勢，谷岡說，理解兩國都必須維護自身利益，但希望雙方能保持冷靜，不要進一步升高衝突。他指出，許多常客其實都在等待日本海鮮能重新進口。

但相關討論在網路上也引發不同聲音，有網友指出，在中國做生意本來就伴隨高度政治風險，局勢每隔幾年便會大幅波動，業者不應過度依賴單一市場。

也有人認為，日本政府若為維持經濟往來而向中國示弱，只會長期形成更多依賴，應展現更明確、一致的態度。另有網友批評部分媒體過度放大個案遭遇，強調任何產業都有成功與失敗，不應將個人困境過度政治化，也提醒大眾應提升媒體識讀能力，避免落入資訊操作的圈套。

北京 高市早苗 中日關係 日本料理
