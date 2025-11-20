快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
針對日相高市早苗「台灣有事」發言，大陸官媒環球時報20日刊登社評稱，日方若拒不收回錯誤言論，中方「完全有理由、有必要採取進一步的、更強有力的反制措施」，並稱中方工具箱的選項「很豐富」。（美聯社）
針對日相高市早苗「台灣有事」發言，大陸官媒環球時報20日刊登社評稱，日方若拒不收回錯誤言論，中方「完全有理由、有必要採取進一步的、更強有力的反制措施」，並稱中方工具箱的選項「很豐富」。（美聯社）

大陸對於日相高市早苗日前在國會有關「台灣有事」的答辯強烈不滿，大陸官媒《環球時報》20日刊登社評稱，高市顯然仍在幻想這場危機能否「軟著陸」，但指「這種幻想不僅幼稚，而且極其危險」，強調日方若拒不收回錯誤言論，中方「完全有理由、有必要採取進一步的、更強有力的反制措施」，並稱中方工具箱的選項「很豐富」。

大陸對日本施壓升級，近期已陸續呼籲國人近期暫勿前往日本、發布留學警示，19日也傳出再度暫停日本水產品進口，也喊停恢復日本牛肉進口的協商。此外，大陸官媒輪番發布批評文章，持續文攻。

《環球時報》20日這篇社評表示，高市早苗發表涉台錯誤言論，已經過去快2周了，其惡劣影響和對中日關係的嚴重衝擊仍在持續，「令人遺憾的是，我們尚未看到日本領導人拿出應有的政治擔當，對其錯誤言論作出明確糾正」。在這一問題上，「中方沒有任何妥協退讓的餘地」。

文章指，連日來，高市政權一邊讓政府高層、外交官員和國會議員不斷拋出所謂澄清，一邊又拒絕觸及錯誤言論的根本問題，「顯然仍幻想這場危機能在不付出代價的情況下軟著陸」，「這種幻想不僅幼稚，而且極其危險。」

文章強調，事實已經證明，台灣問題不是日本的「外交秀場」，更不是可以隨意操弄的地緣政治話題。此次危機的爆發提醒日本，「台灣問題是中國核心利益中的核心，不是任何國家可以隨意碰觸的政治工具」。

文章宣稱，中方工具箱的選項「很豐富」，確保任何損害中國核心利益的言行都將付出其應有的代價。

不過，文章也強調，「中方停止進口日本水產品，這只是一個信號。必須指出的是，中方並不希望看到中日關係受到進一步的衝擊」，但友誼和期待是有原則、有底線的，希望日方懸崖勒馬，立即收回錯誤言論，以實際行動維護中日關係大局，不要在錯誤的道路上越走越遠。「否則，玩火者必將承受引火燒身的更嚴重後果。」

日本 中方 中日關係 高市早苗
相關新聞

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國停止進口日本水產品，起因是2023年8月時，福島第一核電廠的處理水排入海洋，此舉讓中國大為不滿，進而採取了全面停止所有日本水產品進口的反制措施，中日關係也因此一度緊張。

高市若不撤回「台灣有事」…陸官媒稱「工具箱」豐富 言行將付出代價

大陸對於日相高市早苗日前在國會有關「台灣有事」的答辯強烈不滿，大陸官媒《環球時報》20日刊登社評稱，高市顯然仍在幻想這場...

高市「台灣有事」發言引發中日外交爭端 俄羅斯也表態了

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）...

高市早苗「台灣有事論」比安倍多3步嚇到中國 矢板明夫曝不撤回關鍵

日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」論，引起中國大陸強烈反彈，北京政府呼籲中國人民避免前往日本。然而，印太戰略智庫執行長、日裔台籍媒體人矢板明夫認為，高市早苗此番言論並非失言，而是早已做好的準備，也曝光不會撤回的原因。

為「台灣有事」發言派員訪中挨批失敗 日外相指「定期會晤」

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈後，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日前往北京，與中...

美駐日大使嗆陸又來禁水產這招 稱「美這次也會挺日」

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，連日來動作頻頻，最新在19日通報全面禁止日本水產進口。對此，美國駐日大使葛拉斯...

