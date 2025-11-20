高市早苗「台灣有事論」比安倍多3步嚇到中國 矢板明夫曝不撤回關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首相高市早苗發表「台灣有事」論，引起中國大陸強烈反彈。法新社
日本首相高市早苗發表「台灣有事」論，引起中國大陸強烈反彈。法新社

日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」論，引起中國大陸強烈反彈，北京政府呼籲中國人民避免前往日本，高市親信透露，她事後坦言「有點說過頭」。然而，印太戰略智庫執行長、日裔台籍媒體人矢板明夫認為，高市早苗此番言論並非失言，而是早已做好的準備，也分析不會撤回的原因。

矢板明夫接受政論節目《下班瀚你聊》訪問，認為高市早苗「絕對不會」撤回此言論，因為這是高市早苗在國會詢答前已收到的提問，該問題經過幕僚先行擬答，顯示高市早苗是想趁著NHK全國播送的機會，把這個話題講清楚。

矢板明夫直指，立場保守的高市早苗採取了與已逝前首相安倍晉三一貫的主張。他指出，過去在台海問題上，講得最明顯的是安倍晉三，2021年遇刺前於民間論壇上表示「台灣有事等同日本有事」，而高市的發言比前安倍晉三更直接邁了「三步」。

矢板明夫分析，高市與安倍對「台灣有事」論的發言不同之處，在於安倍當時已非首相，且是在民間發言而非國會殿堂上；再者，高市早苗講述的主語是自衛隊，表示自衛隊可以介入；但安倍說的主語是日美安保，日美安保是美軍為主，日軍為輔。他認為這三步會把中國大陸嚇一跳，「大家完全沒有想到為什麼會（這樣說）。」

綜觀高市上台後對國際的身段表現，矢板明夫分析，當高市宣布不去今年的秋祭靖國神社，在南韓與李在明、習近平見面時態度也相當柔軟，更罕見地對南韓國旗鞠躬致意，恐怕會遭致力挺的保守派人士不滿；因此，她會選擇在適當時機「該說什麼就說什麼」，讓人不致於與前首相石破茂劃上等號。

針對高市早苗是否會因此影響政途，矢板明夫認為，目前民調表現極佳的「第一位女首相」正受到日本民眾支持，應該不會在短時間內就下台；他並推測，甚至到明年八月的「終戰日」，還有可能前往靖國神社參拜。因此針對中國大陸要求「撤回言論」的要求，是絕對不會接受的。

高市早苗 中日關係 台海 安倍晉三 矢板明夫 黃暐瀚
