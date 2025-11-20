為「台灣有事」發言派員訪中挨批失敗 日外相指「定期會晤」

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈後，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日前往北京，與中國外交部亞洲司司長劉勁松進行磋商。對此，有日本評論員批評，日方派員赴陸說明形同「徹底失敗」，但外務大臣茂木敏充在中日局長級磋商當天就表示，此次會談並非因高市「台灣有事」發言而安排。

產經新聞20日報導，外界對金井訪中多有議論，如日本維新會創辦人、現為律師的橋下徹就批評：「日本去中國說明的那一刻，這場爭端就已經是日本的徹底失敗。」他還表示：「世界各國會如何看待這件事？毫無疑問，他們會認為日本是因為惹怒中國而前往說明。」

根據報導與記者會逐字稿，彭博記者提及日本政府解釋中日局長級磋商屬於例行會議，但金井此次訪中究竟是在高市「台灣有事」答辯之前還是之後決定時，茂木表示，中日雙方定期舉行事務層級會晤，上一次在日本，這一次則輪到在中國舉行。

他表示，由於時間因素，具體日程最終確定的時間難以明確說明，但他相信，截至高市7日在國會就台灣有事答辯時，中日雙方的事務層級會晤日程已經取得相當進展，「從順序上來說，這次訪中是合理的」。

茂木接著進一步解釋金井接到的指示：「對於中國方面發表可能使此次人員交流受限的聲明，這與構建建設性且穩定關係的方向不一致，要以此方向進行應對。」