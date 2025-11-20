高市「台灣有事」發言引發中日外交爭端 俄羅斯也表態了
日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）近日也加入批評行列。她於18日在莫斯科接受新華社採訪時表示，高市的言論極為危險，日本應深刻反思歷史，並從二戰中汲取教訓。
沙卡洛娃指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利80週年，全球各地的紀念活動都在提醒世人不能遺忘歷史、需從過去吸取教訓。她強調，高市必須記取歷史經驗，特別是日本自身曾經的不光彩紀錄。
她進一步表示，日本軍國主義當年發動侵略戰爭，造成亞洲與世界巨大災難，也讓日本自身付出沉痛代價。沙卡洛娃呼籲，包括高市在內的日本政治人物，都應對歷史保持警覺與反思，避免因錯誤言行引發嚴重後果。
