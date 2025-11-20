聽新聞
美駐日大使嗆陸又來禁水產這招 稱「美這次也會挺日」
中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，連日來動作頻頻，最新在19日通報全面禁止日本水產進口。對此，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）20日轉發相關新聞，大嗆中國難以戒除威壓的惡習，並直言上次中國不當禁止日本水產進口時，是美國出面支持日本，而「這次也一樣」。
「訴諸威壓手段，似乎是中國政府難以戒除的惡習」，葛拉斯在X轉發日經相關新聞寫道，「上一次中國不當禁止日本水產進口時，我們美國出面支持日本，這次也一樣，我們會繼續支持盟國日本」。
這並非葛拉斯在中日緊張局勢之際首度發文。葛拉斯15日以來多次發文，包括暗諷中國深化美日同盟，並曾強調美日同盟會堅定維護台海和平穩定，以及美國堅定協助日本的決心。
威圧的な手段に訴えるのは、中国政府にとって断ち難い悪癖のようだ。前回、中国が不当に日本の水産物を禁輸した際、われわれ米国が日本を支援した。今回も同じだ。同盟国である日本を支えていく。 https://t.co/GY44OQAztx— ジョージ・グラス駐日米国大使 (@USAmbJapan) November 20, 2025
