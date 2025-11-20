快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
新加坡總理黃循財10月27日出席東協加三峰會開幕式。美聯社
新加坡總理黃循財10月27日出席東協加三峰會開幕式。美聯社

南華早報報導，中國與日本持續為涉台言論僵持之際，新加坡總理黃循財19日表示，支持日本在區域安全發揮更重要角色，並暗示勸解放下歷史成見，設法緩解兩國緊張局勢。他評論台海周邊局勢稱，在美國維持一中政策的背景下，除非出現真正踩到北京紅線的情況，否則台海不太可能爆發戰爭

黃循財19日出席彭博新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）表示，新加坡及其他東南亞國家支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進更大的穩定。

他指出，中日兩國儘管互為主要貿易夥伴，但因領土爭端、歷史戰爭及日美同盟，雙邊關係顯得複雜。「希望兩國能設法化解這些非常複雜的議題，」他說，「東南亞國家已經和日本做到這一點......我們將歷史放在一邊，並繼續向前邁進」。

黃循財拒絕對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論置評，同時指出日本似乎傾向於穩定與中國的關係，而非讓局勢升級。他表示：「希望中國也能保持相同態度，即使存在分歧，仍然可以相處並共同合作。」

中國連日來動作頻頻，包括出動海警進入釣魚台海域（日本稱尖閣諸島）。在這個背景下，黃循財認為，由於美國堅持一中政策，台海爆發戰爭的可能性仍不太可能。

他表示：「除非出現真正跨越中國紅線的情況，比如說台灣宣布獨立，否則我們不認為戰爭會發生。」

日本 台海 戰爭 新加坡 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

成都見洪秀柱 陸國台辦主任宋濤再批高市：兩岸同胞要粉碎外來干涉

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

不只批評高市 陸國安部：破獲「日本間諜機關」 對陸滲透竊密案件

相關新聞

北京施壓升級 禁日水產品進口

日相高市早苗「台灣有事」論述引發北京強烈不滿，在大陸官媒警告已做好「實質反制」準備後，日本共同社昨午間發布快訊指，大陸已...

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

南華早報報導，中國與日本持續為涉台言論僵持之際，新加坡總理黃循財19日表示，支持日本在區域安全發揮更重要角色，並暗示勸解...

宋濤會見洪秀柱 再批日相挑釁

大陸國台辦主任宋濤近期接連會見台灣客人，昨日傍晚在四川成都會見前國民黨主席洪秀柱。會上，宋濤再次提及日本首相高市早苗的「...

涉台言論 幕僚：高市坦言有點說過頭

日本首相高市早苗七日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈不滿，日中關係惡化至今相持不下。朝日新聞昨日報導，還...

赴日旅遊被迫取消？陸民眾意外接上級電話 委屈嘆：機票和飯店白花了

香港南華早報報導，日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中日爭端持續升級，且未見緩和跡象之際，數名中國國企員工透露，儘管事前...

中國大陸停辦水產品進口手續 日朝野呼籲冷靜應對

中國政府今天停止辦理日本水產品進口手續，日本內閣官房長官木原稔表示，「沒有收到中國政府（停止進口的）通知」。據知，中國沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。