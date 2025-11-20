聽新聞
宋濤會見洪秀柱 再批日相挑釁

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者賴錦宏陳宥菘／連線報導

大陸國台辦主任宋濤近期接連會見台灣客人，昨日傍晚在四川成都會見前國民黨主席洪秀柱。會上，宋濤再次提及日本首相高市早苗的「台灣有事」論述，喊話兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切台獨和外來的干涉，並警告「任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡」。

第五屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」今日在成都舉行，活動前夕「洪宋會」先登場。洪秀柱提到「無川不成軍」等抗日戰爭歷史，強調要銘記歷史，守護家園，守護中華民族的根，守護兩岸人民、兩岸同胞回家的心。她自述，過去擔任國民黨主席時，曾經修改黨章、加入和平政綱，就如何深化「九二共識」開始行動，遺憾任期太短，壯志未酬，希望新任國民黨主席將來真正有一番作為。

宋濤則首先提到「十五五規畫建議」的涉台部分，旋即強調，不久前高市早苗「公然發出涉台問題的挑釁言論」，對此大陸堅決反對。他說，日本曾經發動過侵華戰爭，殖民統治台灣五十年犯下的罄竹難書的滔天罪行。歷史是不容翻案的，成果必須捍衛，正義必須伸張。他指，兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切台獨和外來的干涉，「任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡」。

另外，中共國安部昨日也罕見披露，近年其國安機關「破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件」。

而就賴總統表態說大陸對日本進行「複合式攻擊」，籲其不要成為麻煩製造者。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨抨擊稱，任何勾連外部勢力進行「謀獨挑釁」的行徑，都必將遭到迎頭痛擊。「新華社記者」十八日深夜也發布時評指，「賴清德和民進黨當局竟恬不知恥附和高市早苗言論，甘當日本反華勢力的『應聲蟲』，借機汙衊攻擊大陸，為了『倚外謀獨』已經失心瘋，是台灣之恥」。對於陸方說法，至截稿時，陸委會未有回應。

