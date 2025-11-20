聽新聞
涉台言論 幕僚：高市坦言有點說過頭

聯合報／ 編譯盧思綸周辰陽／綜合報導

日本首相高市早苗七日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈不滿，日中關係惡化至今相持不下。朝日新聞昨日報導，還原高市當日凌晨三時便在官邸準備首次眾院答詢，卻仍引發爭議。高市親信透露，她事後坦言「有點說過頭」；幕僚則自責準備不足。

根據披露，七日是高市首度在眾議院預算委員會答詢，當日凌晨三時便進入首相官邸準備，獨自在房內，以紅筆逐字修改各部會擬好的答辯稿。只有她按蜂鳴器通知時，在隔壁待命的秘書官才會進入協助調整內容。一名官邸幕僚透露，高市花三個半小時準備，堅持用自己的語言回應，「加入她自身的堅持，思考作為高市政權的新答詢方針」。

根據報導，高市答詢後向身邊人透露：「剛才有點說過頭了」。一名高市親信說，對這番言論可能引發的反彈預估不足，在尚未充分確認的情況就讓首相作答，官邸支援確實不夠周全，幕僚深感懊悔。另一名幕僚則說：「目前只是高市個人力量強，但官邸作為一個團隊並不強，這將是今後的課題」。

另有外務省官員匿名透露指，日本政府內部普遍認為，日方是「踩到了台灣問題這條老虎尾巴。現在恐怕是做什麼都無法奏效的時期」，日中對立可能將長期化。而高市政權在對北京外交上面臨的困難之一，是執政黨層級與大陸的溝通管道薄弱。大陸總理李強周末將出席南非Ｇ20峰會，陸方已表明「沒有和高市會面的安排」。但日方正爭取兩人進行短暫、非正式會談。

而對於日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往大陸磋商，央視新聞卻播出他離場時，大陸外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客畫面，日本內閣官房長官木原稔昨召開記者會時表示，日方已就未經協調便安排媒體一事向大陸提出交涉，但北京昨說未安排媒體，現場拍攝的多是日媒。

