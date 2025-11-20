北京施壓升級 禁日水產品進口

日相高市早苗「台灣有事」論述引發北京強烈不滿，在大陸官媒警告已做好「實質反制」準備後，日本共同社昨午間發布快訊指，大陸已單方面通知日本，暫停日本水產品進口手續。大陸外交部應詢時將問題與高市掛鉤，直言「當前形勢下，日本水產品不會有市場」。大陸也已喊停恢復日本牛肉出口至大陸的官方間磋商。

先前大陸以福島核汙水排海問題為由，全面暫停進口日本水產品，去年九月雙方達成共識後，大陸海關總署今年六月有條件恢復日本卅七個地區水產品進口。本月五日，首批六公噸北海道冷凍扇貝才剛恢復出口至大陸，不到半個月卻再傳封禁消息。日經新聞報導，日本農林水產省高層是昨日上午收到大陸政府通知，後者解釋稱，仍需對核汙水相關監測進行評估。

大陸外交部發言人毛寧昨表示，日方此前承諾履行輸陸水產品的監管責任，這是先決條件，「但是日方目前未能提供所承諾的技術材料」。她並指，由於高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起大陸民眾的強烈公憤。「當前形勢下，即使日本水產品向大陸出口也不會有市場」。

毛寧還稱，日方首先應當收回錯誤言論，否則中方將「不得不」採取進一步措施。不過，至截稿時，大陸海關總署還未正式發布公告暫停日本水產品進口，是否意味仍有轉圜空間，有待觀察。

目前，大陸對日施壓持續升級，衝擊多項交流。除了農漁產品受阻，福岡縣、江蘇省的交流活動已接獲中方通知因故延期。大陸郵輪「愛達．地中海號」也取消靠港宮古島平良港；四川航空明年初直航成都與北海道新千歲的航班也將取消。

另，近期福建師範大學首創的「琉球學」學科獲官方批准正式啟動，環球時報社評昨指，自一八七九年（日本吞併琉球王國）至今，關於琉球群島主權歸屬的歷史與法理爭議「始終存在」，琉球學在於「解構日本單方面對吞併歷史的片面敘事」。

中日經過十八日的司局級磋商，未能將情勢降溫，日本駐北京使館已經提醒在陸日僑落實安全對策。共同社報導，日本外務事務次官船越健裕將於近期與大陸駐日大使吳江浩會談。