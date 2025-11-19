中國大陸停辦水產品進口手續 日朝野呼籲冷靜應對

中國政府今天停止辦理日本水產品進口手續，日本內閣官房長官木原稔表示，「沒有收到中國政府（停止進口的）通知」。據知，中國沒有直接通報停止進口，而是稱「未完成檢查的部分暫停進口」，似乎要避免兩國對立升級。

日本經濟新聞、產經新聞報導，消息人士指出，中國政府今天上午以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2週前才恢復對中出口。

11月5日，第一批6噸的北海道冷凍干貝搭船出口至中國，睽違2年的出口才剛剛重新啟動。農林水產省官員表示，「對方稱與放射線有關的檢驗不充分，這等同於事實上沒辦法再出口日本水產品」。

中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，日本先前承諾履行輸中水產品監管責任、保障產品品質安全，這是日本水產品輸入中國的先決條件；但是日本目前未能提供所承諾的技術材料。

她還提到日本首相高市早苗在國會有關「台灣有事」的答詢，聲稱引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，「也不會有市場」。

此外，日本政府相關人士指出，中國要求日本在出口水產品時，必須完成養殖與加工包裝相關設施的註冊，但中方目前已經停止受理註冊，形同使得日本水產品無法出口。對此，中方與日本外務省正在進行技術性協商。

木原稔晚間在記者會上表示，「沒有收到中國政府（停止進口）的通知」，同時強調「對於正在申請的出口設施，將推動重新恢復註冊，確保出口程序順暢」。

目前日本共有697家設施提出申請，獲准出口中國的僅有3家，也引發中方操縱審查標準的質疑。

對於中國實質上中止日本水產品進口，朝野都要求政府冷靜應對。

時事通信社報導，自民黨政調會長小林鷹之在自民黨本部受訪時強調，「將致力於透過對話建立具建設性且穩定的雙邊關係，這一立場不會動搖」。

日本維新會共同代表藤田文武表示，「現在是需要外交上審慎應對的階段」。

立憲民主黨政調會長本庄知史表示，「這種局面無法坐視不管，希望日本能冷靜展開討論」。國民民主黨代表代行（代理）古川元久表示，應要求中國政府說明，「如果理由無法接受，就必須要求中方撤回措施」。

公明黨幹事長西田實仁主張，「日中雙方都應該冷靜應對」；社民黨黨魁福島瑞穗則批評，「首相的發言已經使日本社會受到經濟損害」，要求高市早苗撤回答詢。