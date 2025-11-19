快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

「趕快道歉、辭職」要求高市收回相關言論 陸官媒最新強硬表態

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本首相高市早苗。圖／美聯社
日本首相高市早苗。圖／美聯社

大陸外交部亞洲司長劉勁松18日在北京與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰舉行磋商，「嚴肅敦促」日本首相高市早苗收回早前涉台言論。大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《日月譚天》19日發表最新評論文章，引述日本學者的公開呼籲，進一步要求高市早苗向中國政府道歉並辭去首相職務。

《日月譚天》表示，從近日中國多個政府部門連續發聲到相應措施密集推出，可以看出中方的態度旗幟鮮明、立場堅定不移：台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。

文章指出，高市言論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯；首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心；首次對中國發出武力威脅。

《日月譚天》稱高市早苗「氣焰極為囂張」，中方絕不會容忍。

文章引述日本前外務省官員、東亞共同體研究所所長孫崎的分析稱，高市此舉至少有兩層動因：一方面，日本經濟狀況不容樂觀，民眾生活壓力大，選擇用台灣問題轉移國內的不滿情緒。

其次是刻意藉此挑撥中日關係使兩國疏遠，從而推動日本在戰略上進一步配合美國。

大陸外交部發言人毛寧在18日例行記者會上提出，日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。

《日月譚天》則引述日本龍谷大學教授松島泰勝的公開呼籲：「高市早苗應當撤回干涉中國內政發表的錯誤言論，向中國政府道歉，並辭去首相職務」。

《日月譚天》最後表示，「奉勸高市早苗懸崖勒馬、回頭是岸，如若執迷不悟、一意孤行，鐵了心要與14億多中國人民為敵，必將碰得頭破血流，付出慘痛代價。」

針對日本首相高市早苗日前涉台談話，大陸官媒稱高市早苗「氣焰極為囂張」，中方絕不會容忍。（圖／取自《日月譚天》微信公眾號）
針對日本首相高市早苗日前涉台談話，大陸官媒稱高市早苗「氣焰極為囂張」，中方絕不會容忍。（圖／取自《日月譚天》微信公眾號）

日本經濟 高市早苗 外交部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國大陸貿易施壓日本 日媒：雙邊恐陷長期戰

中日關係緊張 陸暫停進口日本水產品…陸外交部稱是「這原因」

中日關係緊張！日本文科省發通知 須確保在陸學生安全

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

相關新聞

旅遊反制仍擋不住！陸男淺草寺抽籤「往賽錢箱投冥幣」 恐犯偽造貨幣罪

中國官方對日本首相高市早苗發表「台灣有事」說祭出旅遊反制手段，但大批中國遊客仍在日本旅遊。然而，一名中國遊客近日在東京淺...

中國大陸貿易施壓日本 日媒：雙邊恐陷長期戰

中國今天通報日本將暫停進口日本水產品，並中止恢復日本牛肉對中國出口的磋商。有分析認為，中國之所以態度強硬，是判斷美國總統...

赴日旅遊被迫取消？陸民眾意外接上級電話 委屈嘆：機票和飯店白花了

香港南華早報報導，日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中日爭端持續升級，且未見緩和跡象之際，數名中國國企員工透露，儘管事前...

中國大陸停辦水產品進口手續 日朝野呼籲冷靜應對

中國政府今天停止辦理日本水產品進口手續，日本內閣官房長官木原稔表示，「沒有收到中國政府（停止進口的）通知」。據知，中國沒...

「趕快道歉、辭職」要求高市收回相關言論 陸官媒最新強硬表態

大陸外交部亞洲司長劉勁松18日在北京與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰舉行磋商，「嚴肅敦促」日本首相高市早苗收回早前涉台...

不只水產 日媒：恢復日本牛肉對大陸出口的政府間磋商中止

共同社19日報導，多名日本政府相關人士當天透露，根據中國大陸方面的意向，關於恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商已中止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。