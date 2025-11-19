「趕快道歉、辭職」要求高市收回相關言論 陸官媒最新強硬表態

大陸外交部亞洲司長劉勁松18日在北京與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰舉行磋商，「嚴肅敦促」日本首相高市早苗收回早前涉台言論。大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《日月譚天》19日發表最新評論文章，引述日本學者的公開呼籲，進一步要求高市早苗向中國政府道歉並辭去首相職務。

《日月譚天》表示，從近日中國多個政府部門連續發聲到相應措施密集推出，可以看出中方的態度旗幟鮮明、立場堅定不移：台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。

文章指出，高市言論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯；首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心；首次對中國發出武力威脅。

《日月譚天》稱高市早苗「氣焰極為囂張」，中方絕不會容忍。

文章引述日本前外務省官員、東亞共同體研究所所長孫崎的分析稱，高市此舉至少有兩層動因：一方面，日本經濟狀況不容樂觀，民眾生活壓力大，選擇用台灣問題轉移國內的不滿情緒。

其次是刻意藉此挑撥中日關係使兩國疏遠，從而推動日本在戰略上進一步配合美國。

大陸外交部發言人毛寧在18日例行記者會上提出，日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。

《日月譚天》則引述日本龍谷大學教授松島泰勝的公開呼籲：「高市早苗應當撤回干涉中國內政發表的錯誤言論，向中國政府道歉，並辭去首相職務」。