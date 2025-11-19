赴日旅遊被迫取消？陸民眾意外接上級電話 委屈嘆：機票和飯店白花了

快訊

中央社／ 台北19日電
香港南華早報報導，日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中日爭端持續升級，且未見緩和跡象之際，數名中國國企員工透露，儘管事前已被批准，他們近日紛紛被公司要求取消近期前往日本旅遊的計劃。圖為日本京都。圖／路透
香港南華早報報導，日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中日爭端持續升級，且未見緩和跡象之際，數名中國國企員工透露，儘管事前已被批准，他們近日紛紛被公司要求取消近期前往日本旅遊的計劃。

根據報導，位在湖北武漢一家國企的工程師向南華早報透露，他在18日接到一通意想不到的電話，來電的是他所屬公司的行政部門人員，對方敦促他取消即將到來的赴日本休假行程。

報導提到，這名武漢國企工程師和許多中國國企員工一樣，必須獲得公司批准才能出國旅行。而他的出國申請早在10月就已獲得批准，原定11月底飛往大阪旅遊。但隨著日中關係日益緊張，他不得不向旅行社取消了整個行程。經過協商，旅行社退還了機票和住宿費用，但簽證費沒有退。

赴日旅遊被取消，這名工程師說，他還在考慮如何利用空出來的假期，可能改去中國其他地方「國內遊」。

北京一家公立醫院的男護士表示，他在11月初向醫院申請到日本旅遊。但中國文旅部發布日本的旅遊警示後，醫院主管昨天便以此為理由，要求他取消原定這個週末出發的日本旅遊行程。

這名月薪僅人民幣4000餘元的男護士說，他是透過國外的線上旅遊平台預定赴日機票和飯店，總共花了近人民幣6000元（約新台幣2.63萬元），這導致大部分預訂都無法退款，只剩下回程機票應該可以退款，去程機票和飯店就白花了，這對他無疑是沉重打擊。

他坦承，自己正在考慮未經許可就偷偷去日本，但如果被醫院主管發現，就太冒險了。

北京1名國營科研機構員工也表示，他同樣面臨取消12月日本行的壓力，而他在大約1個月前就計劃去日本休年假了。他的主管雖然沒有明確表示完全不允許他去日本，卻擱置了他的出國申請，實際上意味著上級不想讓他去日本。

相較於前述的男護士，這名國營科研機構員工比較幸運，因為他預訂的機票是提供退款的中國籍航空公司，且經過交涉，日本的飯店也全額退還了他的預訂費用。至於空出來的假期，他表示還不確定，可能考慮前往其他目的地，但由於簽證問題，這個出國旅遊計劃很可能要擱置了。

報導提到，這兩天，在中國短影音平台「小紅書」上可見到數十名用戶透過短片表示，他們所屬的黨政機關要求他們取消赴日本旅遊。

高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈後，中方以安全疑慮為由，建議公民近期避免前往日本；多家中國大型旅行社隨即暫停銷售日本旅遊行程；而中國航空業者也相繼宣布，將為年底前飛往日本的機票提供全額退款。

在日中這場風波爆發前，由於日圓疲軟，日本旅遊成本越來越低，中國赴日遊客人數一直居高不下。

