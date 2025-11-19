中國大陸貿易施壓日本 日媒：雙邊恐陷長期戰

快訊

中央社／ 東京19日專電
圖為日本首相高市早苗。路透
中國今天通報日本將暫停進口日本水產品，並中止恢復日本牛肉對中國出口的磋商。有分析認為，中國之所以態度強硬，是判斷美國總統川普不會介入；另一方面，日相高市早苗似乎也認為，與中國的摩擦不會動搖她的高支持率，因此這場衝突恐演變成長期戰。

「集英社」報導，事件起因為高市早苗7日在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」的答詢。高市表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

這是日本政府首次明確舉出具體狀況，並首次公開表示「台灣有事」可能成為行使集體自衛權的對象。

報導指出，習近平政權將台灣議題視為「核心利益」，即便採取武力統一，也不容許外國介入。1972年的「日中共同聲明」中，日本充分理解和尊重中國關於「台灣是中國領土一部分」的立場，「中國將此解讀為，日本確認台灣是中國領土。因此對習近平而言，兩岸紛爭是中國內戰，憑什麼讓自衛隊介入，這就是中國的邏輯」。

事件隨後迅速升級，中國駐大阪總領事薛劍在X發表「斬首說」，即使遭到日本政府強烈抗議，但中國外交部並未認為該言論不妥。於是形成「日本譴責薛劍、中國譴責高市」的交互指責局面。

中國外交部接著發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本。而且不僅針對觀光客，連留學生前往日本也遭到施壓。

日本政府緊急派遣外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰前往北京，但中國外交部亞洲司司長劉勁松會後表示對會談「當然不滿意」，甚至還鬧出「手插口袋」的失禮事件，情勢進一步惡化。

在日中司長級磋商不歡而散後，中國開始從貿易面施壓，宣布暫停進口日本水產品，暫停日本牛肉磋商。日媒分析，接下來中國可能會取消日本人的免簽待遇，並可能對出口到日本的稀土、農產品等施加限制。

不過考量中國以「自由貿易」為口號來反對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策，北京不太可能公開宣布制裁，而是會採取「隱形施壓」的方式，例如逐步減少出口量，或是用「檢查」為名目，延遲日本進口貨物通關。

此外，有觀點認為，中國如今態度強硬，是因為習近平10月底在韓國與川普會談後，感覺美國不會站在日本那邊。另一方面，高市則堅稱她的發言「符合政府一貫立場」，表明不會撤回發言。

事實上，根據「朝日新聞」15、16日進行的全國電話民調，高市早苗內閣的支持率為69%，突破「慶祝行情」持續高漲。由此可以看出，對中外交不僅沒有損害高市政權的支持率，反而成為助力。

至於未來中國會強硬到什麼程度，原訂22日在北京與中國主辦論壇、但因為緊張升溫而喊停的日本民間非營利組織「言論NPO」表示，比起2012年日本將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化時，「中國這次釋放的訊息更為強烈」。

2012年，中國國內爆發暴力反日示威。不過日媒分析，「中國政府近年擔心抗議示威會演變成反政府活動，因此即使是以反日為名，也不太可能允許或主導大規模示威」。

