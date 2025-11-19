快訊

不只水產 日媒：恢復日本牛肉對大陸出口的政府間磋商中止

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
料理中的神戶牛排，2019年6月攝於日本大阪。路透

共同社19日報導，多名日本政府相關人士當天透露，根據中國大陸方面的意向，關於恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商已中止。

日本2001年爆發「狂牛症」後，中國同年9月起禁止日本牛肉進口。兩國2019年11月簽署「日中動物衛生檢疫協定」以便恢復日本牛肉銷中，但中方一直拖延生效手續。

去年11月時任日相石破茂與中國國家主席習近平會談時，要求中方重新開放日本牛肉進口，同年12月中日外長會談，就中方重啟進口日本牛肉達成共識。日方7月11日宣布「日中動物衛生檢疫協定」生效，雙方將就食品衛生和檢疫全面展開談判，這曾被解讀為日本牛肉有望恢復輸中。

