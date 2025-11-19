手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日在北京與大陸外交部亞洲司長劉勁松會商後，劉勁松雙手插在褲袋與金井正彰交談的畫面，引發日本輿論批評劉勁松「態度惡劣」。事實上，為表達北京當局對日本的態度，劉勁松的服裝也是關鍵。

劉勁松18日與金井正彰會談時並未穿著西裝，央視旗下新媒體《玉淵譚天》指出，劉勁松穿的是「五四青年裝」，胸前還刻意佩戴中華人民共和國國徽徽章。

但也有不少人指稱，劉勁松穿的是中山裝或稱毛裝。

《玉淵譚天》的影片並稱，「百年前，中國青年就是身著這身衣服對日本喊出『誓死力爭、還我青島』的口號」。

1919年5月4日，北京爆發一場以青年學生為主示威遊行，起因是中國雖是第一次世界大戰參加對德宣戰的戰勝國之一，但戰後巴黎和會卻決定由日本繼承德國在山東的特權，引發廣大中國愛國青年與工人的不滿。

儘管劉勁松「手插口袋」送客、邊走邊交談的畫面，引發日本民眾不滿，日本內閣官房長官木原稔19日也表示，日方已就未經協調便安排媒體一事向中方提出交涉，但不少大陸網友則是對劉勁松當日表現叫好。

《玉淵譚天》這則影片下方有網友留言：「平心而論，這氣場普通人模仿都模仿不出來」、「這是國家給的底氣」、「帥爆了」、「咱們外交愈看愈爽」。但在社交平台Ｘ則有不少海外大陸人士認為，劉勁松有失大國外交官的風範。

一名大陸官媒資深記者告訴本報，劉勁松在這種正式外交場合不穿西裝用意其實很明顯，就是要向日本示威。

大陸前媒體人蔡慎坤則在社交平台Ｘ上指出，「外交場合不穿西裝而是穿上了中山裝，雙手插兜是跟誰學的」；「中山裝在中國改革開放後的外交場合很少見到」。

前央視記者王志安也表示，現在在中國，除了領袖，其他人已經很少穿中山裝了。

現為東京大學客座研究員的大陸國資深新聞人賈葭更指出，改開後第一個穿西裝的體制內官員是胡耀邦。如果中國高官們不穿西裝，那改革開放是結束了。