大陸郵輪取消在沖繩宮古島港口靠岸 福岡縣與江蘇省交流延期
包括日本沖繩地區海關、福岡縣政府19日發布，大陸郵輪「愛達･地中海號」放棄原定20日早晨在沖繩縣宮古島市平良港的靠岸計畫，取消乘客下船。而原定19日、20日在與福岡縣結為友好省縣的大陸江蘇省的交流活動已延期。
日本共同社報導，「愛達･地中海號」18日從福建省廈門港出發，原計劃20日在平良港讓乘客下船後，當天下午4點駛離港口返回廈門。不過日本沖繩地區海關發布，「愛達･地中海號」放棄原定20日早晨在沖繩縣宮古島市平良港的靠岸計畫，取消乘客下船，在平良港內停泊，20日白天離港開往大陸。
據海關介紹，該郵輪11月16日抵達那霸市的那霸港時，船員向船舶代理店表示，「（日中對立）應該會造成影響」。
按計劃，該郵輪在12月底之前除平良港之外，還將多次駛入那霸港和石垣市的石垣港，但今後可能還會有取消的情況。
此外日本福岡縣政府發布，原定19日、20日在與該縣結為友好省縣的江蘇省舉行的交流活動已延期。江蘇省方面15日通過微信聯繫福岡縣，表示因故希望延期。
福岡縣透露，該縣原計劃派政府職員赴江蘇省泰州市參加以創新和醫療健康為主題的活動。江蘇省今年9月發出相關邀請。愛知縣和石川縣也收到邀請。
