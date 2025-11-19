聽新聞
不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」
日本政府相關人士19日稍早透露，大陸政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。還有日本政府消息人士表示，根據中方的意向，有關恢復日本牛肉對華出口的政府間磋商已中止。
日本共同社報導，大陸自2001年起暫停進口日本產牛肉，兩國政府在2019年簽署動物衛生檢疫協定，但後來停滯，未能推進。今年7月，日方表示中方關於日本牛肉的動物衛生檢疫協定已生效，這一協議生效是日本牛肉重啟出口的重大前提。為實現實際重啟出口，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面繼續展開談判。
日本廣播協會（NHK）19日報導，中方已向日方正式通報將暫停進口日本水產品。大陸外交部發言人毛寧同日主持例行記者會時回應，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起大陸民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向大陸出口，也不會有市場。
毛寧當天還指出，如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。
