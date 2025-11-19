快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
不僅暫停水產，日本牛肉恢復對大陸出口磋商已中止。聯合報系資料照片
不僅暫停水產，日本牛肉恢復對大陸出口磋商已中止。聯合報系資料照片

日本政府相關人士19日稍早透露，大陸政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。還有日本政府消息人士表示，根據中方的意向，有關恢復日本牛肉對華出口的政府間磋商已中止。

日本共同社報導，大陸自2001年起暫停進口日本產牛肉，兩國政府在2019年簽署動物衛生檢疫協定，但後來停滯，未能推進。今年7月，日方表示中方關於日本牛肉的動物衛生檢疫協定已生效，這一協議生效是日本牛肉重啟出口的重大前提。為實現實際重啟出口，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面繼續展開談判。

日本廣播協會（NHK）19日報導，中方已向日方正式通報將暫停進口日本水產品。大陸外交部發言人毛寧同日主持例行記者會時回應，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起大陸民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向大陸出口，也不會有市場。

毛寧當天還指出，如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

日中磋商後 中國官媒分析事態發展3種可能性

分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？

高市言論掀波 國台辦：「賴清德當局」勾連外部勢力謀獨挑釁 必遭痛擊

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

日本首相高市早苗7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，日中關係惡化至今僵持不下。朝日新聞19日報導還原高...

稱央視未經協調便安排拍攝劉勁松「手插口袋」送客 日方：已提出交涉

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日奉命就首相高市早苗「台灣有事」相關發言前往中國磋商，央視新聞卻播出他離開中國大陸外...

中日關係緊張！日本文科省發通知 須確保在陸學生安全

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化。日本文部科學省向在大陸的日本人學校等方面發出通知，要求徹底確保在陸的日...

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

日本政府相關人士19日稍早透露，大陸政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。還有日本政府消息人士表示，根據中方的意向，有關...

恐年損2.2兆日圓？中日僵局擴大 從機票、海鮮到蠟筆小新都遭殃

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京擴大施壓，除了發布日本旅遊示警，還將暫停進口日本海產，外...

中日關係緊張 陸暫停進口日本水產品…陸外交部稱是「這原因」

日媒共同社19日中午發出快訊表示，日本政府相關人士19日透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。大陸外交部19日...

