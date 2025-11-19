快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

恐年損2.2兆日圓？中日僵局擴大 從機票、海鮮到蠟筆小新都遭殃

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京正擴大施壓。歐新社
日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京正擴大施壓。歐新社

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京擴大施壓，除了發布日本旅遊示警，還將暫停進口日本海產，外界擔心中國接下來可能動用「稀土牌」等貿易限制措施。專家說，在中日逆風投資情境中，慎防日本的旅遊、零售與娛樂類股受創最深。

由於日本品牌可能遭大陸抵制，波動性依然偏高。投資人正將目前與過去事件相比，類似2012年日本宣布要將釣魚台列嶼國有化，以及2023年日本福島核電廠廢水排放入海事件。

Carlson Capital投資組合經理芬里奇說，反日情緒可能蔓延，進而對高度依賴中國需求的日本品牌及其他企業造成大幅獲利衝擊，建議「目前避免投資嚴重依賴零售的股票，並密切關注對中國曝險程度高的消費類股。」

日本航空與零售相關類股已經大跌，化妝品品牌資生堂三天來重挫逾13%，百貨營運商三越伊勢丹大跌11%。路透報導，服務陸客團的東京小旅行社東日本國際旅行社年底前預訂量已減少80%。在航空方面，已有超過10家中國航空公司為赴日航班提供全額退款。一位航空分析師估計，約50萬張中國赴日機票被取消。

港陸遊客約占入境日本遊客總數的五分之一，陸客在日本的消費領先所有外國旅客，占比超過27%，且在中國旅客的旅遊支出中，購物占30%以上，包括精品包款、珠寶和化妝品等高單價商品。野村綜合研究所估計，中國的抵制行動可能導致日本每年損失約2.2兆日圓（約142.3億美元）。

此外，日本娛樂業也受影響，至少兩部日本電影在中國的上映已被延期，包括最新的《蠟筆小新》動畫電影；本月稍晚原定在中國舉行的日本男團JO1粉絲活動也被取消。

外界也擔心中國可能再次像對日本、澳洲、南韓等國過去的爭端中那樣，將貿易做為武器。在2010年，中日船隻在釣魚台列嶼附近發生碰撞後，中國全面停止對日本出口稀土礦物，讓日本產業界陷入恐慌。

日本產業界憂心這種情況可能重演。日本外貿協會會長安永龍夫周三表示：「不能排除這件事導致新的稀土供應不安全的可能性」。

如果緊張局勢升級，導致陸企暫停與日本企業的業務往來，可能會對日本股市基準指數構成壓力，抑制日經225指數的漲幅，該指數今年迄今上漲約22%。

日本旅遊 指數 稀土
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸暫停進口日本水產品 陸外交部稱是「這原因」

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

日中磋商後 中國官媒分析事態發展3種可能性

分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？

相關新聞

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

日本首相高市早苗7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，日中關係惡化至今僵持不下。朝日新聞19日報導還原高...

稱央視未經協調便安排拍攝劉勁松「手插口袋」送客 日方：已提出交涉

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日奉命就首相高市早苗「台灣有事」相關發言前往中國磋商，央視新聞卻播出他離開中國大陸外...

中日關係緊張！日本文科省發通知 須確保在陸學生安全

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化。日本文部科學省向在大陸的日本人學校等方面發出通知，要求徹底確保在陸的日...

恐年損2.2兆日圓？中日僵局擴大 從機票、海鮮到蠟筆小新都遭殃

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京擴大施壓，除了發布日本旅遊示警，還將暫停進口日本海產，外...

中日關係緊張 陸暫停進口日本水產品…陸外交部稱是「這原因」

日媒共同社19日中午發出快訊表示，日本政府相關人士19日透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。大陸外交部19日...

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，引發中國強烈不滿與抗議，陸續端出反制措施。紐約時報分析，中國對日本報復行動升級，意圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。