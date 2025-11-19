恐年損2.2兆日圓？中日僵局擴大 從機票、海鮮到蠟筆小新都遭殃

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京擴大施壓，除了發布日本旅遊示警，還將暫停進口日本海產，外界擔心中國接下來可能動用「稀土牌」等貿易限制措施。專家說，在中日逆風投資情境中，慎防日本的旅遊、零售與娛樂類股受創最深。

由於日本品牌可能遭大陸抵制，波動性依然偏高。投資人正將目前與過去事件相比，類似2012年日本宣布要將釣魚台列嶼國有化，以及2023年日本福島核電廠廢水排放入海事件。

Carlson Capital投資組合經理芬里奇說，反日情緒可能蔓延，進而對高度依賴中國需求的日本品牌及其他企業造成大幅獲利衝擊，建議「目前避免投資嚴重依賴零售的股票，並密切關注對中國曝險程度高的消費類股。」

日本航空與零售相關類股已經大跌，化妝品品牌資生堂三天來重挫逾13%，百貨營運商三越伊勢丹大跌11%。路透報導，服務陸客團的東京小旅行社東日本國際旅行社年底前預訂量已減少80%。在航空方面，已有超過10家中國航空公司為赴日航班提供全額退款。一位航空分析師估計，約50萬張中國赴日機票被取消。

港陸遊客約占入境日本遊客總數的五分之一，陸客在日本的消費領先所有外國旅客，占比超過27%，且在中國旅客的旅遊支出中，購物占30%以上，包括精品包款、珠寶和化妝品等高單價商品。野村綜合研究所估計，中國的抵制行動可能導致日本每年損失約2.2兆日圓（約142.3億美元）。

此外，日本娛樂業也受影響，至少兩部日本電影在中國的上映已被延期，包括最新的《蠟筆小新》動畫電影；本月稍晚原定在中國舉行的日本男團JO1粉絲活動也被取消。

外界也擔心中國可能再次像對日本、澳洲、南韓等國過去的爭端中那樣，將貿易做為武器。在2010年，中日船隻在釣魚台列嶼附近發生碰撞後，中國全面停止對日本出口稀土礦物，讓日本產業界陷入恐慌。

日本產業界憂心這種情況可能重演。日本外貿協會會長安永龍夫周三表示：「不能排除這件事導致新的稀土供應不安全的可能性」。

如果緊張局勢升級，導致陸企暫停與日本企業的業務往來，可能會對日本股市基準指數構成壓力，抑制日經225指數的漲幅，該指數今年迄今上漲約22%。