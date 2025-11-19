中日關係緊張 陸暫停進口日本水產品…陸外交部稱是「這原因」

日媒共同社19日中午發出快訊表示，日本政府相關人士19日透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。大陸外交部19日下午的記者會上，發言人毛寧表示，「日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

據澎湃新聞，19日在大陸外交部例行記者會上，NHK記者提問，「據了解，中國已向日方通報暫停進口日本水產品，發言人能否介紹相關細節和原因？」

毛寧回應，「據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

然後，毛寧再指，「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

毛寧在記者會也表示，高市早苗的涉台錯誤言論，從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責。如果日方拒不撤回甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，「由此產生的一切後果由日方承擔」，「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。」

2023年8月，日本政府批准東電公司把處理過的福島第一核電站廢水倒入近海，陸方以安全為由對日本海鮮頒布禁令。日本不斷向中國提出交涉，經雙方首腦會談後，今年6月，中國大陸宣布允許恢復北海道和青森縣等37個地區的海鮮產品進口。但福島縣和宮城縣等10個縣的農產品、海產品仍被禁。

11月7日，日本農林水產部長鈴木憲和宣布，歷經2年多，日本首次恢復對華海產品出口，11月5日有6噸產自北海道的冷凍扇貝已運往中國，相關人士透露，青森縣產鹽漬海參將在10日對陸出口。