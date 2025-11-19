中日關係緊張！日本文科省發通知 須確保在陸學生安全
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化。日本文部科學省向在大陸的日本人學校等方面發出通知，要求徹底確保在陸的日本兒童、學生和留學生的安全。
日本共同社19日報導，該通知於17日發出，通知也要求各方了解日本駐華大使館發布的安全對策，該館已提醒尊重當地習俗，注意言行舉止。
文部科學大臣松本洋平18日在內閣會議後表示，過去在大陸曾發生日本兒童遇襲身亡悲慘事件，無論如何都要避免這種事態。
蘇州及深圳去年有日本學童遇襲。去年6月，蘇州有大陸人砍傷1對日本人母子，校巴女職員胡友平試圖阻止時被刺身亡，52歲被告周加勝被判處死刑、今年4月伏法。
去年9月，深圳南山區日本人學校1名10歲日籍學童在上學途中遭到1名男子襲擊、腹部被刺傷，翌日凌晨不治，涉案大陸籍男子鍾長春4月已被執行死刑。
日本首相高市早苗稱「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」言論，點燃中日新一輪外交烽火。大陸接連出現強烈反彈與批評，大陸也於14日發布通知，呼籲大陸公民暫時避免前往日本，並提醒在日的大陸公民留意當地治安，顯示中日雙方關係持續緊張。
