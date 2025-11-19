快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

中日關係緊張！日本文科省發通知 須確保在陸學生安全

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
去年9月18日，深圳日本人學校的1名10歲日本男童遭陸籍男子持刀襲擊，男童隔日不治，圖為該校門口。（路透）
去年9月18日，深圳日本人學校的1名10歲日本男童遭陸籍男子持刀襲擊，男童隔日不治，圖為該校門口。（路透）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化。日本文部科學省向在大陸的日本人學校等方面發出通知，要求徹底確保在陸的日本兒童、學生和留學生的安全。

日本共同社19日報導，該通知於17日發出，通知也要求各方了解日本駐華大使館發布的安全對策，該館已提醒尊重當地習俗，注意言行舉止。

文部科學大臣松本洋平18日在內閣會議後表示，過去在大陸曾發生日本兒童遇襲身亡悲慘事件，無論如何都要避免這種事態。

蘇州及深圳去年有日本學童遇襲。去年6月，蘇州有大陸人砍傷1對日本人母子，校巴女職員胡友平試圖阻止時被刺身亡，52歲被告周加勝被判處死刑、今年4月伏法。

去年9月，深圳南山區日本人學校1名10歲日籍學童在上學途中遭到1名男子襲擊、腹部被刺傷，翌日凌晨不治，涉案大陸籍男子鍾長春4月已被執行死刑。

日本首相高市早苗稱「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」言論，點燃中日新一輪外交烽火。大陸接連出現強烈反彈與批評，大陸也於14日發布通知，呼籲大陸公民暫時避免前往日本，並提醒在日的大陸公民留意當地治安，顯示中日雙方關係持續緊張。

日本 中日關係 台灣有事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

北京將暫停採購日本水產品 中日關係持續緊繃

日中磋商後 中國官媒分析事態發展3種可能性

分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？

相關新聞

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

日本首相高市早苗7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，日中關係惡化至今僵持不下。朝日新聞19日報導還原高...

稱央視未經協調便安排拍攝劉勁松「手插口袋」送客 日方：已提出交涉

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日奉命就首相高市早苗「台灣有事」相關發言前往中國磋商，央視新聞卻播出他離開中國大陸外...

中日關係緊張！日本文科省發通知 須確保在陸學生安全

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化。日本文部科學省向在大陸的日本人學校等方面發出通知，要求徹底確保在陸的日...

恐年損2.2兆日圓？中日僵局擴大 從機票、海鮮到蠟筆小新都遭殃

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京擴大施壓，除了發布日本旅遊示警，還將暫停進口日本海產，外...

中日關係緊張 陸暫停進口日本水產品…陸外交部稱是「這原因」

日媒共同社19日中午發出快訊表示，日本政府相關人士19日透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。大陸外交部19日...

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，引發中國強烈不滿與抗議，陸續端出反制措施。紐約時報分析，中國對日本報復行動升級，意圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。