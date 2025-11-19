外交緊張升溫 中國遊客退潮恐重創日本經濟

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

中國因外交爭端呼籲公民勿前往日本的短短幾天內，位於東京、以華人為主要客群的「株式會社東日本國際旅行社」今年剩餘行程的訂單流失8成。

路透社報導，這家以中國團體旅遊為主的小型公司，正處於這波衝擊的最前線，而抵制行動恐將對這個全球第四大經濟體日本帶來重大打擊。

這次旅遊警示源於日本首相高市早苗談及台灣的言論。她的發言引發激烈反應，導致大量航班取消，也拖累日本旅遊類股大跌。

高市早苗本月在國會表示，若中國攻擊台灣並威脅日本存亡，日本可能採取軍事回應，這番談話引發多年來最嚴重的中日外交衝突。

中國駐日外交官以及中國官媒對高市發起猛烈批判後，日本政府也警告在中國的日本公民提高警覺，避免前往人潮聚集場所。

北京要求高市早苗撤回言論，但東京表示她的發言符合政府立場，顯示短期內難見突破。

根據世界旅遊觀光協會（WTTC），觀光產業約占日本國內生產毛額（GDP）7%，是近幾年日本成長的重要動能。

日本官方數據顯示，中國與香港旅客占總入境人數約1/5。

目前已有10多家中國航空公司提供飛日本航線直到12月31日的退票措施，一名航空分析師估計，約有50萬張機票已被取消。日本旅遊相關股票自14日旅遊警示發布後即一路下跌。

日本旅遊 外交官 高市早苗
相關新聞

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

日本首相高市早苗7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，日中關係惡化至今僵持不下。朝日新聞19日報導還原高...

稱央視未經協調便安排拍攝劉勁松「手插口袋」送客 日方：已提出交涉

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日奉命就首相高市早苗「台灣有事」相關發言前往中國磋商，央視新聞卻播出他離開中國大陸外...

中日關係緊張！日本文科省發通知 須確保在陸學生安全

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化。日本文部科學省向在大陸的日本人學校等方面發出通知，要求徹底確保在陸的日...

恐年損2.2兆日圓？中日僵局擴大 從機票、海鮮到蠟筆小新都遭殃

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢引爆中日陷入僵局，北京擴大施壓，除了發布日本旅遊示警，還將暫停進口日本海產，外...

中日關係緊張 陸暫停進口日本水產品…陸外交部稱是「這原因」

日媒共同社19日中午發出快訊表示，日本政府相關人士19日透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。大陸外交部19日...

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，引發中國強烈不滿與抗議，陸續端出反制措施。紐約時報分析，中國對日本報復行動升級，意圖...

