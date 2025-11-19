外交緊張升溫 中國遊客退潮恐重創日本經濟

中國因外交爭端呼籲公民勿前往日本的短短幾天內，位於東京、以華人為主要客群的「株式會社東日本國際旅行社」今年剩餘行程的訂單流失8成。

路透社報導，這家以中國團體旅遊為主的小型公司，正處於這波衝擊的最前線，而抵制行動恐將對這個全球第四大經濟體日本帶來重大打擊。

這次旅遊警示源於日本首相高市早苗談及台灣的言論。她的發言引發激烈反應，導致大量航班取消，也拖累日本旅遊類股大跌。

高市早苗本月在國會表示，若中國攻擊台灣並威脅日本存亡，日本可能採取軍事回應，這番談話引發多年來最嚴重的中日外交衝突。

中國駐日外交官以及中國官媒對高市發起猛烈批判後，日本政府也警告在中國的日本公民提高警覺，避免前往人潮聚集場所。

北京要求高市早苗撤回言論，但東京表示她的發言符合政府立場，顯示短期內難見突破。

根據世界旅遊觀光協會（WTTC），觀光產業約占日本國內生產毛額（GDP）7%，是近幾年日本成長的重要動能。

日本官方數據顯示，中國與香港旅客占總入境人數約1/5。

目前已有10多家中國航空公司提供飛日本航線直到12月31日的退票措施，一名航空分析師估計，約有50萬張機票已被取消。日本旅遊相關股票自14日旅遊警示發布後即一路下跌。