稱央視未經協調便安排拍攝劉勁松「手插口袋」送客 日方：已提出交涉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左2）與中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的中國外交部會面。路透
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日奉命就首相高市早苗「台灣有事」相關發言前往中國磋商，央視新聞卻播出他離開中國大陸外交部時，中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客且邊走邊說話的畫面。日本內閣官房長官木原稔19日召開記者會時表示，日方已就未經協調便安排媒體一事向中方提出交涉。

朝日新聞報導，日中局長級協議於18日在北京舉行，就高市關於「台灣有事」可能「成為存亡危機事態」的發言各自表明立場，央視影像卻播出劉勁松似乎向金井「說教」的畫面，部分陸媒甚至以「低頭離開中國外交部的日本高官」為標題發布報導。

木原表示：「政府將避免對中國國內媒體的逐一報導作出評論」，並說明日本政府已向中方提出交涉。他也重申：「在雙方的努力下，減少課題與懸而未決事項、增加理解與合作的方針沒有改變。我們將持續關注情況，並採取適當的應對。」

日本媒體ABEMA TIMES報導，針對金井與劉勁松的交涉內容，木原指出：「中方根據自身立場作了發言，金井對此進行反駁，並闡明我方一貫立場。我方並就中國政府針對日本發布的一系列赴日旅遊警示等措施提出交涉，強調日本國內治安絕對沒有惡化等情況，已就此予以反駁，並再次強烈要求中方採取妥善且適當的應對。」

木原接著表示，金井也再次對中國駐大阪總領事薛劍發表極為不適當的「斬首論」提出強烈抗議，並強烈要求中方盡快採取適切的因應措施，同時也就保障在陸日本人的安全提出交涉。

關於今後事宜，木原表示：「關於進行日中間各種對話一事，日方持開放態度，這一點我願在此表明。」

日本 外交部 中方
