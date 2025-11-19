日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗12日出席國會眾院預算委員會。法新社
日本首相高市早苗7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，日中關係惡化至今僵持不下。朝日新聞19日報導還原高市當日凌晨3時便在官邸準備首次眾院答詢，堅持用自己的話作答、逐條修改各部會稿件，卻仍引發爭議。高市親信透露，她事後坦言「有點說過頭」；幕僚則自責準備不足，未能提前評估這番發言可能造成的反彈。

11月7日是高市就任首相後首度在國會眾議院預算委員會答詢，她在當日凌晨3時便進入首相公邸開始準備。她獨自一人留在房內，以紅筆逐字修改各部會擬好的答辯稿。只有她按蜂鳴器通知時，在隔壁待命的秘書官才會進入協助調整內容。

一名官邸幕僚透露，高市花了3個半小時準備，堅持用自己的語言回應，「加入她自身的堅持，思考作為高市政權的新答詢方針」。

朝日在報導中說，與其和議員會面，高市更傾向把資料帶回官邸閱讀，就任一個月來，忙於外交和國會事務，從未在外面聚餐。

報導描述，高市在黨內不算穩固，支撐官邸運作的是那些認同她保守政治理念的親信幕僚，包括任用安倍政府的首相秘書官今井尚哉與外務次官秋葉剛男，希望汲取安倍時期的經驗，建立長期穩定的政權。

然而，即便高市目前維持歷代少見的高支持度，其政權距離安倍時期「官邸一強」的穩定感仍有明顯差距。

根據報導，高市答詢後向身邊人透露：「剛才有點說過頭了。」

一名高市親信幕僚表示，對這番言論可能引發的反彈預估不足，在尚未充分確認的情況下就讓首相作答，官邸支援確實不夠周全，幕僚對此深感懊悔。

另一名幕僚則說：「目前只是高市個人力量強，但官邸作為一個團隊並不強，這將是今後的課題。」

