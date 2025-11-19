北京將暫停採購日本水產品 中日關係持續緊繃

中日關係持續緊繃，雙方原本試圖透過外交對話化解僵局，但初步接觸顯然未能奏效，顯示日相高市早苗「台灣有事論」引發的風波短期內難以平息，引發外界擔心雙邊經濟關係將進一步承壓。日本共同社報導，北京已通知東京將暫停進口日本水產品。

陸媒澎湃新聞報導，中國外交部亞洲司司長劉勁松表示，他對與日本外務省亞大局局長金井正彰磋商的結果「不滿意」。

中日關係緊張升溫源自高市成為日本數十年來、首位將台海危機與日本可能調配武力直接連結起來的在任首相。她的言論引發北京強烈反彈。

Eurasia資深分析師、前美國外交官Jeremy Chan表示，北京透過此次交流顯然是在向東京發出訊號，還沒打算讓事態平息。北京重申最高要求，高市必須撤回她的聲明，但高市不可能做到這一點，這使得雙方沒有立即緩和局勢的餘地。

共同社報導，北京已告知將暫停進口日本水產品，此舉是雙方緊張升溫的最新發展。值得關注的是，中國大陸本月初才剛剛解除自2023年8月起因福島核處理水排海而實施的進口禁令，重啟日本水產品的採購。

此前，北京方面已提醒中國公民不要前往日本。還有多家大陸國企建議員工避免安排赴日行程。一些投資集團、銀行、券商和其他企業本周也已就赴日行程發出警示通知。