快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交官「手插口袋」送客 日記者：暗示台灣問題絕不讓步

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）18日赴中國外交部，就首相高市早苗「台灣有事」發言進行磋商，中國外交部亞洲司司長劉勁松（中）以罕見的「手插口袋」姿勢送客。法新社
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）18日赴中國外交部，就首相高市早苗「台灣有事」發言進行磋商，中國外交部亞洲司司長劉勁松（中）以罕見的「手插口袋」姿勢送客。法新社

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰奉命赴陸磋商，中國外交部亞洲司司長劉勁松在鏡頭前以罕見的「手插口袋」姿勢送客。有駐中國的日本記者認為，這可能在暗示中方在台灣問題上絕不退讓。

報知新聞社報導，朝日電視台《羽鳥慎一晨間秀》播出金井與劉勁松18日下午2時多步出中國外交部協商場地的影像，並描述當時畫面為「雙手插在口袋裡的劉司長，對上略顯低頭的金井局長」。節目也提到，劉勁松在協商後表示對結果「當然不滿意」。

節目指出，中方在此次協商中採取可說是罕見的應對。朝日電視台中國總局長冨坂範明表示：「在服裝上，他穿著這種中國風的服裝，雙手插在口袋裡，而且還是刻意讓日本媒體拍到畫面。這就是用影像清楚地表現『中國14億人民都在生氣』。」

他進一步表示：「我覺得這也可能在暗示，他們在台灣問題上絕對不會讓步。」

日本 外交部 台灣問題
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不只批評高市 陸國安部：破獲「日本間諜機關」 對陸滲透竊密案件

高市早苗言論延燒 陸駐聯合國代表：日根本沒資格成安理會常任理事國

日媒報導外交爭端延燒 陸要求收回涉台言論 日拒絕

日本首相發表涉台言論 北京反制 在黃海實彈射擊

相關新聞

陸外交官「手插口袋」送客 日記者：暗示台灣問題絕不讓步

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰奉命赴陸磋商，中國外交...

日本共同社：大陸停止進口日本水產品

日媒19日中午發布快訊指，大陸政府19日單方面通知日本政府，將停止進口日本出口的水產品。

日中磋商後 中國官媒分析事態發展3種可能性

針對日本首相高市早苗「台灣有事」說，日中昨天進行磋商。具中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發布文章，表示事態發...

分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？

日本首相高市早苗近日在國會表示，一旦「台灣有事」，有可能對日本構成「存立危機事態」，有關發言立即在中日兩國之間產生巨大波瀾。

大陸官媒輪番砲轟高市早苗！人民日報：毒化中日關係 必將自食惡果

日本首相高市早苗一句「台灣有事就是日本有事」，且不排除為此行使集體自衛權的發言惹怒大陸。近十幾天來，大陸官媒、軍媒持續輪...

不只批評高市 陸國安部：破獲「日本間諜機關」 對陸滲透竊密案件

大陸國家安全部微信公眾號刊發評論員文章「越線挑釁的『玩火者』絕沒有好下場」。文章指出，近年來，國家安全機關破獲了一批日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。