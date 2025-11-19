陸外交官「手插口袋」送客 日記者：暗示台灣問題絕不讓步

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰奉命赴陸磋商，中國外交部亞洲司司長劉勁松在鏡頭前以罕見的「手插口袋」姿勢送客。有駐中國的日本記者認為，這可能在暗示中方在台灣問題上絕不退讓。

報知新聞社報導，朝日電視台《羽鳥慎一晨間秀》播出金井與劉勁松18日下午2時多步出中國外交部協商場地的影像，並描述當時畫面為「雙手插在口袋裡的劉司長，對上略顯低頭的金井局長」。節目也提到，劉勁松在協商後表示對結果「當然不滿意」。

節目指出，中方在此次協商中採取可說是罕見的應對。朝日電視台中國總局長冨坂範明表示：「在服裝上，他穿著這種中國風的服裝，雙手插在口袋裡，而且還是刻意讓日本媒體拍到畫面。這就是用影像清楚地表現『中國14億人民都在生氣』。」

他進一步表示：「我覺得這也可能在暗示，他們在台灣問題上絕對不會讓步。」