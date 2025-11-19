大陸官媒輪番砲轟高市早苗！人民日報：毒化中日關係 必將自食惡果

日本首相高市早苗一句「台灣有事就是日本有事」，且不排除為此行使集體自衛權的發言惹怒大陸。近十幾天來，大陸官媒、軍媒持續輪番上陣砲轟高市早苗。人民日報19日發布「鐘聲」評論文章，指高市早苗「毒化中日關係必將自食惡果」。

文章指出，高市早苗公然鼓吹武力介入台海的可能性，粗暴干涉中國內政，且不思悔改，拒不撤回有關錯誤言論。這一行徑嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。個別日本政客聲稱中方對高市早苗涉台錯誤言論「反應過度」，這完全是對中方正當合理反應的曲解、抹黑。

該文章提到，台灣問題事關中日互信根基。1972年中日邦交正常化時簽署的「中日聯合聲明」明確規定，日本政府充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分的立場，堅持遵循「波茨坦公告」第8條；1978年兩國締結「中日和平友好條約」，以法律形式確認了聯合聲明的各項原則。

另外，1998年和2008年的中日第3、第4個政治文件，均重申堅持聯合聲明關於台灣問題的立場，「中日四個政治文件就台灣等重大原則問題作出明確規定，奠定了中日關係的政治法律基礎，是處理中日關係時必須牢牢把握的基本指標和遵循，也是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。」

文章強調，高市早苗涉台錯誤言論嚴重違背中日四個政治文件精神，衝擊的是中日關係的根基。作為一國領導人，高市早苗本應展現起碼的政治責任感，同中方一道為推動中日關係健康發展作出努力。然而，高市早苗在作出「在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場」承諾後不久，就拋出「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」的錯誤論調，嚴重毒化兩國關係。

這種蓄意挑釁的做法，暴露了危險的戰略企圖，對台海和平和地區安全穩定構成嚴重威脅。沒有任何國家會容忍他國領導人粗暴干涉本國內政，沒有任何國家會容忍他國領導人對本國發出武力威脅。高市早苗給中日關係投的「毒」，必須由自己來解。日方當前唯一正確做法，就是本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。

文章提到，「在大是大非問題面前，中國人絕不含糊。台灣問題是中國核心利益中的核心，誰敢觸碰這條紅線，14億多中國人民、整個中華民族絕不會答應！」今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。作為昔日的侵略戰爭發動國，作為曾在台灣犯下罄竹難書罪行的國家，日本應該汲取歷史教訓，更加慎重處理涉台問題。日方冒天下之大不韙，執意將自己綁上分裂中國的戰車，必將自食惡果。