不只批評高市 陸國安部：破獲「日本間諜機關」 對陸滲透竊密案件

大陸國家安全部微信公眾號刊發評論員文章「越線挑釁的『玩火者』絕沒有好下場」。文章指出，近年來，國家安全機關破獲了一批日本間諜情報機關針對中國大陸的滲透竊密間諜案件，廣大國安幹警將在隱蔽戰線上，堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀。

文章提到，日本首相高市早苗在國會答辯時，公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢。尤為惡劣的是，在中方多次嚴正交涉後，仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論，種種錯誤舉動用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。

文章認為，高市早苗剛剛成為日本首相，就口無遮攔、妄言挑釁，成為1945年日本戰敗以來，首個在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅的日本領導人。

該評論員文章認為，過去一段時間，從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，高市早苗無視毋庸置疑的歷史與現實，每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，試圖將台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，暴露了對歷史和現實缺乏最基本的認知，背後潛藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭，和妄圖武力介入中國統一進程的野心，值得高度警惕。

該文批評，一段時間以來，日本國內右翼政客與「台獨」勢力暗通款曲，頻繁炒作「台灣有事即日本有事」、渲染「中國威脅論」，圖謀利用台灣作為地緣博弈「戰略支點」，改變日本戰後的和平發展走向，顛覆日本作為戰敗國的戰後國際秩序。

文章提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。當年兩岸同胞同仇敵愾，浴血奮戰擊敗入侵者，今日更不會容忍歷史沉渣泛起。「高市早苗妄圖介入台海事務，完全是誤判形勢、不自量力，若仍不思悔改，便是主動綁上分裂中國的戰車，必將遭到包括中日友好人民在內的全世界愛好和平人們的共同聲討。」