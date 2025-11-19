影／中日就高市「台灣有事」發言磋商 中方官員手插口袋掀日網抨擊

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司司長劉勁松18日在北京進行磋商，電視新聞播出兩人會後並肩走出房間的畫面，隨即在日本網路引發議論。

央視新聞報導，金井正彰下午2時左右離開大陸外交部，劉勁松送客時，雙手插在口袋裡，顯非一般外交場合會有的動作。央視旗下「玉淵譚天」形容此場景是「日本官員低頭聽中方講話」。而在日本網路論壇上，許多使用者則注意到劉勁松手插口袋說話，金井神情嚴肅低頭聽口譯的狀況。

Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Departmanı Başkanı Liu Jinsong, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Direktörü Kanai Masaaki ile görüşmeler gerçekleştirdi.



Kanai'nin bir sonraki seyahati Seul olacak. pic.twitter.com/aPIJulLp5O — Clash Report TR (@ClashReporttr) 2025年11月18日

根據日本媒體《デイリー》整理，日方網路用戶指出，劉勁松手插在口袋裡走路日方網路用戶指出，日本網友批評劉勁松手插口袋走路的舉動「看起來很不討喜」、「會傳到全世界」、「真的不可思議」，也有人留言形容「這個中國高官的態度太過分了，完全嚇到人了」、「像中國人在罵日本人一樣的畫面」，並指責他「態度太差」和「太失禮了」。

也有網路用戶認為，劉勁松這番姿態「是故意對著鏡頭做的」、「中國局長完全是在故意演出大怒的樣子」，並指責他「完全是在看不起人」、「像流氓般的威嚇」以及「手插口袋……中國好可怕」。