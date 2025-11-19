快訊

「踩到台灣問題這條老虎尾巴」！日政府內部想法曝 被爆缺乏對中管道

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）與中國外交部亞洲局長劉勁松（右）18日在北京進行磋商。圖為兩人結束會談後，準備離開中國外交部。法新社
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）與中國外交部亞洲局長劉勁松（右）18日在北京進行磋商。圖為兩人結束會談後，準備離開中國外交部。法新社

中國大陸與日本因日相高市早苗「台灣有事」的發言僵持不下，兩國官員18日會談未能達成共識。朝日新聞引述外務省官員匿名透露政府內部想法，認為這次「踩到台灣問題這條老虎尾巴」，而執政的自民黨內部缺乏對北京的溝通管道，中方則營造強勢姿態。根據日本政府相關人士透露，日方將爭取高市與中國國務院總理李強在G20峰會進行非正式會談。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰與中國外交部亞洲局長劉勁松18日在北京進行磋商，會議自上午持續至下午，雙方各自重申立場、反覆交鋒。協商結束後，金井並未受訪。

朝日新聞指出，高市政權在對中外交上面臨的困難之一，是執政黨層級與中國的溝通管道薄弱。現任自民黨執行部中，缺乏如前幹事長二階俊博、森山裕等側重對中關係的重量級人物，公明黨也已退出聯合執政。要在政府正式管道之外另闢溝通空間並非易事。

一名外務省官員透露，日本政府內部普遍認為，日方是「踩到了台灣問題這條老虎尾巴。現在恐怕是做什麼都無法奏效的時期」，日中對立可能將長期化。

朝日也指出，央視18日播出會談結束後的畫面，畫面中劉勁松雙手插口袋與金井站著交談。報導稱，事務級會面中公開這類強調外交上優勢的畫面並不尋常，部分媒體甚至以劉勁松像在「訓示」的畫面構圖，搭配日本官員「低頭離開中國外交部」作為標題，給人一種「日方是來道歉」的印象，藉此營造中國處於優勢地位的意圖。

朝日說，日中今後可能持續事務級對話，但效力有限，恐難成為突破口。李強周末將出席在南非舉行的G20峰會，中方已表明「沒有和高市會面的安排」。但日本政府相關人士透露，日方正爭取高市與李強進行短暫、非正式會談。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）與中國外交部亞洲局長劉勁松（中）18日在北京進行磋商，而金井低頭與劉勁松手插口袋的畫面成日媒關注焦點。法新社
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）與中國外交部亞洲局長劉勁松（中）18日在北京進行磋商，而金井低頭與劉勁松手插口袋的畫面成日媒關注焦點。法新社

日本 G20峰會 外交部
