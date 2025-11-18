日外交官北京磋商難解僵局 陸促收回高市言論遭拒

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本可行使集體自衛權，引發北京激烈抗議。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨在北京與大陸外交部亞洲司長劉勁松會面，陸方釋出的消息顯示，大陸敦促日方「收回錯誤言論」，還呼籲日方「給中國人民一個明確的交代」。但日方拒絕撤回首相談話，雙方歧異仍難彌合。

斬首論怒火 高市不能示弱

日本政府高層官員談及派遣金井赴陸的目的時表示：「目前情勢有些過熱，必須予以降溫。」不過，現階段雙方均未展現任何妥協意願。中方一再要求高市撤回發言，但高市身邊人士再次明言「不會撤回」。同時，日本朝野對中國駐大阪總領事薛劍「斬首論」貼文批判聲浪高漲，使高市政權不能表現出任何可能被外界解讀為「示弱」的姿態。

日本共同社十八日引述外務省相關人士報導，劉勁松要求日方收回日本首相高市早苗日前關於台灣的言論，但金井正彰拒絕。日本內閣官房長官木原稔十八日傍晚也重申，不會撤回高市國會答詢相關內容。

大陸外交部發言人毛寧表示，在磋商中，陸方就高市早苗「涉華錯誤言論」再次向日方提出嚴正交涉，指其嚴重違反國際法和國際關係準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，「從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責」。

海警進釣魚台 陸駁回交涉

在對日方具體要求上，毛寧指出，大陸敦促日方「收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏」。並稱，雙邊關係低落根源在高市早苗的涉台錯誤言論，日方必須「給中國人民一個明確交代」。對大陸四艘海警船駛入釣魚台列嶼海域遭日方嚴正抗議，毛寧稱「中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回並提出反交涉」。

另據外務省十八日聲明，金井與中方協商時，對中國駐大阪總領事薛劍日前不當發文又一次表明強烈抗議，要求盡快採取適當應對措施。金井也對中國近期一連串赴日旅遊警示提出嚴正交涉，表示日本治安並未惡化，強烈要求中方採取適當措施；他也敦促中方確保在中國的日本公民安全。外務省聲明，劉勁松提出中方立場，但日方反駁並說明日本政府一貫立場。

陸方官員送客 雙手插口袋

金井和劉勁松會後，金井未回答媒體提問；劉勁松被媒體堵訪並問及是否滿意磋商結果，他直言當然不滿意，並形容會談氣氛嚴肅。兩人神情相當凝重。

大陸央視昨午間報導，金井正彰上午與劉勁松磋商，下午二時左右，金井正彰離開大陸外交部，劉勁松送客時，雙手插在口袋裡，顯非一般外交場合會有的動作。央視旗下「玉淵譚天」形容此場景是「日本官員低頭聽中方講話」。

日本駐北京大使館十七日已向在大陸的日僑發送郵件，提醒盡可能避免前往人群密集的廣場及容易被認為有較多日本人出入的場所。