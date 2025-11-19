聽新聞
美海軍作戰部長談高市發言：「存亡」這詞分量很重

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導

中日緊張升溫，美方態度也引發討論，彭博指出，高市早苗面臨的風險在於中國對日本經濟和企業的施壓力道可能超出預期。北京手握日本汽車產業所依賴的關鍵礦物供應，若中方後續再將稀土武器化，情勢可能引起川普關注。

川普十月底亞洲行曾告訴高市「美國是妳最強大的盟友」；與習近平會面時也以「老朋友」相稱。有分析人士認為以川普的性格，若中日這波對立持續，確有出面斡旋的可能。

美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）十七日在東京接受日經新聞等媒體採訪時，對日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的相關言論表示，「不能說感到意外」。

高市說法引發中日緊張局勢。柯德爾表示，「我只能說，存亡這個詞的分量很重，有時解讀未必相同」，但「我能理解她對此非常關切的立場」。

美國與日本對於中國大陸若攻擊台灣將如何回應一直保持「戰略模糊」，一些觀察家認為，高市的言論讓北京更容易解讀東京的意圖。不過，柯德爾表示：「就我所知，我並沒有聽到任何說法，會改變我們的計畫、現行行動或既定演習，以及我們與日本海上自衛隊的合作與協調。」

南華早報報導，就在高市的「台灣有事」言論使緊張局勢升溫之際，日本防衛省十七日證實，美國陸軍的「提豐」陸基中程飛彈系統已從日本撤離。

「提豐」系統可發射「戰斧」對地巡弋飛彈與ＳＭ─六防空飛彈，射程最遠達一千八百公里，從日本發射可涵蓋北京、上海與中國東部多個人口稠密省份。該系統自九月起部署於山口縣岩國基地，用於美日「決心之龍二○二五」聯合演習，官方理由為需測試戰時快速轉換能力。

報導指出，中、俄曾就此提出抗議。防衛省先前強調這是暫時措施，將在演習於九月廿五日落幕後約一周內撤出。

高市早苗 美軍
