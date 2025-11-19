日中對立 日閣員：過度依賴中國 是種風險

日本經濟安全保障大臣小野田紀美十八日在記者會上談及中國呼籲公民避免前往日本一事表示，「過度依賴一個只要不滿就會立刻採取經濟手段威嚇的國家，是一種風險」，對日本的供應鏈及觀光過度依賴中國表示憂心。

日本經濟新聞等媒體報導，對於中國政府呼籲公民避免前往日本留學或觀光，小野田紀美表示「不僅是供應鏈，觀光也可能成為風險。我認為，大家平時應該一邊思考如何降低風險，一邊推動經濟」，強調應避免過度依賴特定國家。

記者追問，中國一連串反應是否太過分，小野田表示，「他國如何行動，是該國自己的判斷，我不予置評」，但也強調「必須意識到，對於可能產生這類風險的國家在經濟上形成依賴，是危險的事」。

與自民黨合作執政的日本維新會代表、大阪知事吉村洋文說，「首相的發言沒必要撤回」。他預料中國觀光客會減少，但強調「不能繼續依賴只靠中國遊客的商業模式」。

關西電視台報導，吉村面對提問時表示，對觀光業者來說會造成影響，不限於這次，未來也會再次發生。他表示，「這就是中國這個國家的『國家風險』」，希望觀光業者藉此機會，致力建立即使中國觀光客減少甚至變成零，仍能維持的商業模式。

針對中國呼籲民眾避免前往日本，在野黨國民民主黨參院幹事長川合孝典日前在Ｘ發文說「不來也沒關係」。國民民主黨代表玉木雄一郎表示，這次問題出在中國一方，「我們需要的是冷靜因應」。