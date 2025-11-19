大陸旅行社 停辦赴日旅遊、簽證

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張。彭博分析，中國大陸已先打出「觀光牌」施壓，預計下一步就是稀土出口管制。這招今年在關稅戰時成功令美國總統川普退讓，不過，要拿來對付日本卻恐怕效果有限，原因在於日本十五年前就領教過，並早有準備。

印度快報報導，二○一○年九月七日，一艘中國漁船在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）附近與兩艘日本海上保安廳船隻碰撞，海保廳逮捕漁船船長。中國政府祭出反制，包括全面停止對日本出口稀土，讓日本產業界陷入恐慌。

日本汽車產業極度仰賴稀土磁鐵，當時日本稀土進口將近九成依賴中國。雖然衝突最終以船長獲釋落幕，但事件後一年內，稀土價格暴漲十倍。

那次事件後，日本除了建立庫存、推動回收、發展替代技術外，也大舉投資中國以外的稀土公司，包括與澳洲萊納斯礦業建立策略合作關係，確保從中國以外取得稀土。這項合作讓日本業界能穩定取得釹、鐠等關鍵材料，用於汽車與風力發電機的磁鐵製造。

根據倫敦能源價格諮詢商Argus Media，日本如今對中國稀土的依賴已降至六成以下。日本汽車業高層表示，東京當局預期今年可將對中國稀土進口依賴降到五成以下。

此外，大陸觀光牌效應逐漸浮現，中國旅客大量取消赴日機票，旅行社停辦赴日旅遊，日本飯店也證實接獲取消住宿預定情況。

中國大型國有旅行社北京總部相關人士向共同社表示，該旅行社已自十六日起暫停辦理赴日團體旅遊及自由行的業務，且停止代辦日本簽證，原因是「當前的兩國局勢」。

日本野村總合研究所經濟學家木內登英估算，中國抵制赴日旅遊恐令日本經濟損失一點七九兆日圓（約台幣三五八○億元），實質ＧＤＰ下滑百分之○點二九。