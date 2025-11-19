聽新聞
大陸旅行社 停辦赴日旅遊、簽證

聯合報／ 編譯梁采蘩、國際中心／綜合報導
日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，引發市場擔心衝擊日本旅遊業。歐新社
日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，引發市場擔心衝擊日本旅遊業。歐新社

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張。彭博分析，中國大陸已先打出「觀光牌」施壓，預計下一步就是稀土出口管制。這招今年在關稅戰時成功令美國總統川普退讓，不過，要拿來對付日本卻恐怕效果有限，原因在於日本十五年前就領教過，並早有準備。

印度快報報導，二○一○年九月七日，一艘中國漁船在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）附近與兩艘日本海上保安廳船隻碰撞，海保廳逮捕漁船船長。中國政府祭出反制，包括全面停止對日本出口稀土，讓日本產業界陷入恐慌。

日本汽車產業極度仰賴稀土磁鐵，當時日本稀土進口將近九成依賴中國。雖然衝突最終以船長獲釋落幕，但事件後一年內，稀土價格暴漲十倍。

那次事件後，日本除了建立庫存、推動回收、發展替代技術外，也大舉投資中國以外的稀土公司，包括與澳洲萊納斯礦業建立策略合作關係，確保從中國以外取得稀土。這項合作讓日本業界能穩定取得釹、鐠等關鍵材料，用於汽車與風力發電機的磁鐵製造。

根據倫敦能源價格諮詢商Argus Media，日本如今對中國稀土的依賴已降至六成以下。日本汽車業高層表示，東京當局預期今年可將對中國稀土進口依賴降到五成以下。

此外，大陸觀光牌效應逐漸浮現，中國旅客大量取消赴日機票，旅行社停辦赴日旅遊，日本飯店也證實接獲取消住宿預定情況。

中國大型國有旅行社北京總部相關人士向共同社表示，該旅行社已自十六日起暫停辦理赴日團體旅遊及自由行的業務，且停止代辦日本簽證，原因是「當前的兩國局勢」。

日本野村總合研究所經濟學家木內登英估算，中國抵制赴日旅遊恐令日本經濟損失一點七九兆日圓（約台幣三五八○億元），實質ＧＤＰ下滑百分之○點二九。

日本 觀光 中國
×

中外交官員雙手插口袋送客 陸官媒發日官員離開畫面：低頭聽講話

中日關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日抵達北京，18日中國外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。

中日磋商談不攏？大陸再要求收回高市早苗涉台言論 日方強硬拒絕

日本共同社18日引述消息人士報導，中國大陸要求日本首相高市早苗收回日前關於台灣的言論，日方拒絕。

專家：高市早苗踩習近平4道紅線

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發北京強烈反應，旅美政治評論員鄧聿文在德國之聲撰文分析，高市此番言論同時踩上中國大陸四道...

大陸旅行社 停辦赴日旅遊、簽證

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張。彭博分析，中國大陸已先打出「觀光牌」施壓，預計下一步就是稀土出口...

日中對立 日閣員：過度依賴中國 是種風險

日本經濟安全保障大臣小野田紀美十八日在記者會上談及中國呼籲公民避免前往日本一事表示，「過度依賴一個只要不滿就會立刻採取經...

美海軍作戰部長談高市發言：「存亡」這詞分量很重

中日緊張升溫，美方態度也引發討論，彭博指出，高市早苗面臨的風險在於中國對日本經濟和企業的施壓力道可能超出預期。北京手握日...

商品推薦

