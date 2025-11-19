日媒報導外交爭端延燒 陸要求收回涉台言論 日拒絕

經濟日報／ 編譯高詣軒、記者廖士鋒／綜合報導
中國要求日本收回涉台言論遭拒絕。圖為日相高市早苗（左）上月會晤大陸國家主席習近平。（美聯社）
中國要求日本收回涉台言論遭拒絕。圖為日相高市早苗（左）上月會晤大陸國家主席習近平。（美聯社）

日本共同社18日引述外務省關係人士報導，中國大陸外交部亞洲司長劉勁松已要求日方收回日本首相高市早苗日前關於台灣的言論，但外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰對此拒絕。

另據外務省18日聲明，金井也在與中方協商時，對中國駐大阪總領事薛劍日前「斬首」貼文又一次表明強烈抗議，要求盡速採取適當應對措施。金井也針對中國對日本發布一系列旅遊警示，表示日本安全情勢並未惡化，又一次強烈敦促中方採取相應措施；他也敦促中方確保在中國的日本公民安全。

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本可行使集體自衛權，引發北京激烈抗議。

金井18日到訪北京與劉勁松磋商時，陸方再次向日方提出嚴正交涉，敦促日方「收回錯誤言論」，「給中國人民一個明確交代」。

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本可行使集體自衛權，引發北京激烈抗議。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰到訪北京後，昨（18）日與大陸外交部亞洲司長劉勁松會面磋商，陸方釋出的消息顯示，在磋商中，大陸再次向日方提出嚴正交涉，嚴肅敦促日方「收回錯誤言論」，還呼籲日方「給中國人民一個明確的交代」。

高市早苗本月7日發表前述言論後，大陸反應極為強烈，包含副外長約見日本大使、發出旅遊警示、中斷部分交流活動、日本電影上映延後、乃至於軍方強烈警告若日本武力介入台海將「迎頭痛擊」等。日方急派金井正彰前往大陸交涉後，目前雙邊關係並未明顯好轉。

大陸央視昨日午間報導，金井正彰昨日上午與劉勁松會面磋商，下午二時左右，金井正彰離開大陸外交部時，面對媒體提問，未給出任何表態。


