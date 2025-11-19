日本首相發表涉台言論 北京反制 在黃海實彈射擊
中國大陸與日本舉行司局級外交磋商之際，大陸海事局於前一日傍晚發布航行警告，18日至25日，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。
這已是日本首相高市早苗發表涉台言論後，黃海地區第三度進行實彈射擊，外界多視為是北京對高市早苗日的反制作為之一。
據連雲港海事局17日發布的航行警告消息，18日至25日於黃海南部進行實彈射擊，另大連海事局昨（18）日宣布，19日於渤海海峽黃海北部某區域執行軍事任務，禁止駛入。
上述公告，加上此前宣布的兩個航行警告，今（19）日在黃海、渤海周遭一共至少有四場軍事活動。
