日本首相發表涉台言論 北京反制 在黃海實彈射擊

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中國大陸與日本舉行司局級外交磋商之際，大陸海事局於前一日傍晚發布航行警告，18日至25日，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

這已是日本首相高市早苗發表涉台言論後，黃海地區第三度進行實彈射擊，外界多視為是北京對高市早苗日的反制作為之一。

據連雲港海事局17日發布的航行警告消息，18日至25日於黃海南部進行實彈射擊，另大連海事局昨（18）日宣布，19日於渤海海峽黃海北部某區域執行軍事任務，禁止駛入。

上述公告，加上此前宣布的兩個航行警告，今（19）日在黃海、渤海周遭一共至少有四場軍事活動。

延伸閱讀

中外交官員雙手插口袋送客 陸官媒發日官員離開畫面：低頭聽講話

中日磋商談不攏？大陸再要求收回高市早苗涉台言論 日方強硬拒絕

懶人包／高市早苗「台灣有事論」惹怒北京 中日關係惡化過程一次看懂

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

相關新聞

日外交官北京磋商難解僵局…陸促收回高市言論 日拒絕

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本可行使集體自衛權，引發北京激烈抗議。日本外務省亞洲大洋洲局...

專家：高市早苗踩習近平4道紅線

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發北京強烈反應，旅美政治評論員鄧聿文在德國之聲撰文分析，高市此番言論同時踩上中國大陸四道...

日媒報導外交爭端延燒 陸要求收回涉台言論 日拒絕

日本共同社18日引述外務省關係人士報導，中國大陸外交部亞洲司長劉勁松已要求日方收回日本首相高市早苗日前關於台灣的言論，但...

與中國大陸關係惡化 日本汽車、旅遊業衝擊大

與中國大陸關係惡化，對日本經濟有何影響？大陸分析人士表示，日本汽車、旅遊等產業對中國大陸的依賴程度日益提高，日本政客如果...

大陸旅行社 停辦赴日旅遊、簽證

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張。彭博分析，中國大陸已先打出「觀光牌」施壓，預計下一步就是稀土出口...

